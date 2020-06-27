  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TAF'tan Diyarbakır’da yetenek taraması

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:57:19 -
TAF'tan Diyarbakır’da yetenek taraması

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), "Her Şehirde Atletizm" projesi kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yetenek taraması yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletizmi yaygınlaştırma planı çerçevesinde Diyarbakır'a gelen TAF ekibi, daha önce belirlenen gruplar eşliğinde detaylı performans ölçümleri düzenliyor.

TAF'ın açıklamasında, "Diyarbakır'da geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan TAF Çocuk Atletizmi etkinliğinin ardından ilçelerde de mini yarışmalar düzenleyen ekibimiz çocukları atletizme ısındırdı. Sur ilçesinin Hıdırilyas köyünde yapılan taramada çocuklar keyifli vakit geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

TAF Sprint Koordinatörü Aydın Çetin ise çocukların ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek, bunu bir gelenek olarak sürdürmek istediklerini kaydetti.

Oyunlar eşliğinde performans değerleri ölçülen çocuklara taramalar sonunda anı madalyaları takdim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı