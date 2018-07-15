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TAEK'in görev, yetki ve sorumlulukları belli oldu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:20
TAEK'in görev, yetki ve sorumlulukları belli oldu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) görev, yetki ve  sorumlulukları belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.

Buna göre, nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı  teknolojilerinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için teknik  çalışmaları yapmak, yaptırmak ve koordine etmek üzere çalışan TAEK, bu kapsamda  izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayarak Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanına sunacak.

TAEK, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektörün  nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileriyle ilgili bakanlığın  uygun gördüğü öncelikli alanlarda; ekipman, malzeme ve yazılım dahil olmak üzere  araştırma, geliştirme, teknoloji edinme, yenilik, tasarım, üretim, test ve  yerlileştirme faaliyetlerine katılım sağlayacak teşvik ve destek sistemleri  oluşturacak.

Ayrıca, görev alanıyla ilgili insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs  vermekle yükümlü olan TAEK'in yürütme kurulu Cumhurbaşkanınca atanacak başkan ve  dört üyeden oluşacak.

Kurum başkanına çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç başkan  yardımcısı atanacak ve başkan yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine  vekil olarak bırakacak.

TAEK, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Radyoaktif Atık  Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi  Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği olmak üzere  dokuz hizmet biriminden oluşacak.

TAEK tarafından her yıl sonunda çalışma raporu hazırlanarak Enerji ve  Tabii Kaynaklar Bakanına sunulacak.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:20
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