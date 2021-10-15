'Tadına bakayım' derken öldü
Trabzon’da kurulan bir pazar yerinde almak istediği peynirin tadına bakan emekli öğretmen, peynirin nefes borusuna kaçması sonucu vefat etti.
Trabzon'da yaşayan 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı.
Aort damarı yırtıldı
Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar hayatını kaybetti.