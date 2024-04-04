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Spor Tadic'ten inanması güç gol, az önce açıkladılar... Öyle bir şey yaptı ki! İlgili detayı dikkat çekti: Çok uzaklardan attı
Spor

Tadic'ten inanması güç gol, az önce açıkladılar... Öyle bir şey yaptı ki! İlgili detayı dikkat çekti: Çok uzaklardan attı

Yeniakit Publisher
2024-04-04 01:17:00 - 2024-04-04 01:17:59
Tadic'ten inanması güç gol, az önce açıkladılar... Öyle bir şey yaptı ki! İlgili detayı dikkat çekti: Çok uzaklardan attı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun kaydetti. Yukatel Adana Demirspor'un golleri ise Mario Balotelli ve Barasi'den geldi.

Dzeko saymaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, maçta takımının ikinci golünü kaydetti ve gol sayısını 19'a çıkardı. Bosna-Hersekli yıldız futbolcu, bu istatistikte ligin lideri konumunda bulunuyor.

Sarı lacivertlilerin üçüncü golünü kaydeden Dusan Tadic ise ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.
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