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Tacizciden mahkemede pişkin savunma!

izmir'in Bayraklı ilçesinde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Erman Akçam'ın yargılanmasına başlandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:07
Tacizciden mahkemede pişkin savunma!

İzmirde Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman Akçam'ı, teknik ve fiziki takip sonucu Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman Akçam'ın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Ahlak Büro Amirliği'ne getirilen ve işsiz olduğu öğrenilen Erman Akçam'ın buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca Erman Akçam'ın arama çalışmaları sırasında belirlenen güvenlik kameralarında küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir apartmanın girişinde küçük kıza bir şeyler söyleyen şüpheli, apartmana giriyor. Küçük kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, kızın uzaklaşmasının ardından peşinden giderek görüntüden kayboluyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Akçam hakkında, 'Küçük yaşta çocuğa taciz' suçundan dava açıldı.

'HABERLERDEKİ KİŞİNİN FOTOĞRAFI BANA BENZEMİYOR'

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Erman Akçam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savunmasını yapan ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Erman Akçam, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben başka bir cinsel istismar nedeniyle karakola götürüldüm. Ancak karşıma yargılama konusu olan bu olay çıktı. Ben mağdurları tanımıyorum. Kendimi jimnastik hocası olarak tanıtmış değilim. Olayla ilgili basında yer alan haberlerdeki küçük kızları taciz ettiği iddia edilen kişinin resimleri bana benzememektedir. Karakolda yapılan teşhis işlemlerini kabul etmiyorum" dedi. Karakoldaki ifadesi hatırlatılan sanık Erman Akçam, karakolda ifade vermediğini öne sürüp, suçlamaları reddetti.

Duruşmada psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan mağdur küçük kızlar, sanığın olay günü kendisini jimnastik hocası olarak tanıttığı ve jimnastik hareketleri yapma bahanesiyle kendilerine taciz etmeye çalıştığını belirtti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:07
  1. İzmir
  2. Bayraklı
  3. Taciz sanığı
  4. mahkeme
  5. pişkin savunma

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