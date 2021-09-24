Tacizci kemalist profesöre sert tepki! 'Celal Şengör'ün şerrinden Allah'a sığınırım'
Gazeteci Fatih Uğurlu, tacizci kemalist Celal Şengör'ün tepki çeken sözlerini değerlendirdi.
Yeniakit.com.tr
Yeni Akit youtube kanalına konuşan Fatih Uğurlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uğurlu, Celal Şengör'ün, bir kız öğrencisiyle yaşadığı anısını anlatarak, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. K.ç.na bir tokat attım." demesini değerlendirdi. Fatih Uğurlu, "Celal Şengör'ün şerrinden Allah'a sığınırım." dedi.