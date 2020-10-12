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Dünya Tacizci kardinal ile Papa'nın samimi pozları!
Dünya

Tacizci kardinal ile Papa'nın samimi pozları!

Çocuklara tecavüzden dolayı 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Vatikan'ın 3 numaralı ismi Kardinal George Pell, 13 ay hapiste tutuklu kaldıktan sonra ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi. İkilinin samimi pozları dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:17:00 -
Tacizci kardinal ile Papa'nın samimi pozları!

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismardan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 13 yıl hapiste yatan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından sorna ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi. Tacizci kardinal ile Papa'nın samimi görüntüleri dikkat çekti.

Çocuklara taciz skandalı

Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu.

Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan ofisinden görüşmeye dair gelen fotoğraflarda ikilinin samimi pozları dikkat çekti.

13 ay tutuklu kalmıştı

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.


Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.

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