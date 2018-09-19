THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Tacizci internet kafe sahibine 40 yıl hapis!

Kayseri’de yaklaşık 3 yıl ara ile yaşları 14 ila 15 olan 4 erkek çocuğa internet kafede ve telefon üzerinden mesajlarla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kafe sahibine 40 yıl hapis cezası verildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:55
Tacizci internet kafe sahibine 40 yıl hapis!

İddiaya göre, Melikgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi’nde bir internet kafede meydana gelen olayda 2014-2017 yılları arasında kafeye gelen D.K.T.(14), İ.B.T. (14), M.Y.(15) ve İ.D.Ö.(14) isimli erkek çocuklara kafe sahibi Y.A.(45) tarafından çeşitli zamanlarda hem internet kafede hem de gece yarısı cinsel içerikli attığı mesajlar ile istismarda bulunuldu. Çocukların aile yakınları tarafından durumun öğrenilmesi ile harekete geçen polis ekipleri 8 Şubat’ta Y.A.’yı gözaltına aldı. Melikgazi Polis Merkezi’nde ifadesi alınan ve Adliye’ye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.A.(45) ile sanık ve mağdur avukatları hazır bulundu. Mağdur erkek çocuklar ise duruşmaya katılmadı.

Bir kısım mağdur avukatlarından Ali Söylemez mahkemede “Sanık cinsel eylemini mağdurlara harçlık vererek, internet kafesinde ücretsiz oyun oynatarak, çocukların iradelerini etkileyip gerçekleştirmiş. Bu nedenle sanığa alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık Y.A. “Ben böyle eylemlerde bulunmadım. Bu anlatılanlardan hiçbir şey anlamıyorum, suçsuzum ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4 mağdur çocuktan her bir mağdura yönelik eyleminden dolayı ayrı ayrı 10 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 13:55
  1. Kayseri
  2. çocuk tacizi
  3. internet kafe sahibi
  4. çocuk tacizine ceza yağdı
  5. mahkeme
  6. 40 yıl hapis cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Başvurular yarın başlıyor
    1. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı:..
    2. Göz sağlığının doğrusu yanlışı
    3. TSK'ya 2 ANKA-S daha!
    4. İYİ Parti ittifak kararını açıkladı!
    5. TBB açıkladı! Anlaşma yürürlüğe girdi
    6. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    7. İstanbul'da simit fiyatları arttı!
    8. Doğum izni evlenme izni ve ölüm izni..
    9. Kars Valisinden 'küçük Sedanur'..
    10. Mirasyedi CHP!
    11. Ücreti artırılmayan işçi kıdem..
    12. Unutmamayı unutma!
    13. Peyniri bilirim deme, okumadan geçme!
    14. Ümmetin sevdiği adam Erdoğan
    15. Tacizci internet kafe sahibine 40 yıl..
    16. İşçi hangi durumlarda ihbar..
    17. Beslenme alışkanlığınız uykusuzluğu..
    18. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi..
    19. Böbrek taşı engellenebilir
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz..
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk