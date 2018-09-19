Tacizci internet kafe sahibine 40 yıl hapis!

İddiaya göre, Melikgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi’nde bir internet kafede meydana gelen olayda 2014-2017 yılları arasında kafeye gelen D.K.T.(14), İ.B.T. (14), M.Y.(15) ve İ.D.Ö.(14) isimli erkek çocuklara kafe sahibi Y.A.(45) tarafından çeşitli zamanlarda hem internet kafede hem de gece yarısı cinsel içerikli attığı mesajlar ile istismarda bulunuldu. Çocukların aile yakınları tarafından durumun öğrenilmesi ile harekete geçen polis ekipleri 8 Şubat’ta Y.A.’yı gözaltına aldı. Melikgazi Polis Merkezi’nde ifadesi alınan ve Adliye’ye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.A.(45) ile sanık ve mağdur avukatları hazır bulundu. Mağdur erkek çocuklar ise duruşmaya katılmadı.

Bir kısım mağdur avukatlarından Ali Söylemez mahkemede “Sanık cinsel eylemini mağdurlara harçlık vererek, internet kafesinde ücretsiz oyun oynatarak, çocukların iradelerini etkileyip gerçekleştirmiş. Bu nedenle sanığa alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık Y.A. “Ben böyle eylemlerde bulunmadım. Bu anlatılanlardan hiçbir şey anlamıyorum, suçsuzum ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4 mağdur çocuktan her bir mağdura yönelik eyleminden dolayı ayrı ayrı 10 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.