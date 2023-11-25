Taciz ve poşetlerle para ifşası Meral Akşener’i köşeye sıkıştırdı! İP artık adli bir vaka!

Buğra Kardan İstanbul

Gerilimin dinmediği İyi Parti’de huzursuzluk hâkim. Peş peşe gelen istifalarla şoke olan Genel Başkanı Meral Akşener, kayıp para skandalını da örtemiyor. Buhar olan 132 milyonun hesabını veremeyen Akşener, skandalı ifşa eden Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’a taciz suçlamasında bulunarak rezaleti kapatmaya çalışıyor. Ümit Dikbayır ise Akşener döndürdüğü dolapları anlatmaya devam ediyor. İP’te devam eden atışmalara tepki büyürken ülkenin dört bir yanından “Meral Hanım’ı arkadaşlarıyla karşı karşıya getiren rezaletler mahkemeye taşınmalı” çağrısı geldi.

Savcılar harekete geçmeli

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter, şunları söyledi: “İP ciddi iddialarla, tartışmalarla çalkalanıyor. Burada savcılar resen harekete geçmeliler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavclığı da devreye girip İP’in hesaplarını incelemeye almalı. Dikbayır’ın iddiaları çok ciddidir. Bir kere Meral Hanım’ın oğlu Fatih’in kayıt dışı olarak torbalar içinde birilerine para dağıtması suç unsurudur. Bir partide böyle bir şeyin olması mümkün değildir. AK Parti ve MHP’de böyle bir şey olsa yer yerinden oynardı. Sosyal ağlarda sataşmalarda bulunuluyor, caddelerle eylemler yapılırdı. Ama İP’te ya da CHP’de ya da HEDEP’te böyle bir şey olunca troller, eylemciler ses etmiyor. Nihayetinde ilgili mercilerin İP’te görülen kriminal olaylara kayıtsız kalmamaları, resen harekete geçip soruşturma başlatmaları gerek.

FETÖ yöntemi uygulanıyor

İP laçkalaşmış bir ABD partisidir. Akşener de bunu kabul etmiştir, Yönetenler birbirlerine girmişlerdir. Allah’ın da takdiri var. Millete oyun oynarsan Allah da sana oyun oynar. Akşener ve onu yönlendirenler, Ümit Dikbayır’a yüklenirken kendi suçlarını ortaya koydular. Bunlar paramparça olacaklar, tarihe gömülecekler. Akşener’in Özel Kalem Müdürü kamudan ihraç edilmiş. Neden ihraç edilmiş, FETÖ’ye üye olduğundan. Bunu Özel Kalem Müdürü yapıyor ve ‘FETÖ’cü değilim’ diyor. Değilse neden FETÖ’cüye görev veriyor? Burada FETÖ yönteminin kullanıldığı aşikârdır. Birini takip ettirme, dinletme vesaire. Onun için savcılar düğmeye basmalılar, gerekeni yapmalılar.”

Mutlaka tahkik edilmeli

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi: “İP’te gerileme neden olan olaylar hukukidir. Bu siyasi değildir, kriminal bir mevzudur. Dillendirilen şayialar ortadadır. Savcılar, derhal soruşturma başlatmalılar. İhbara gerek duymadan kendiliğinden çalışmaya koyulmalılar. Burada kamuyu ilgilendiren bir husus var. Kayıp, kayıt dışı para iddiası mutlaka ve mutlaka tahkik edilmelidir. Burada akçeli faaliyet konu ediliyor ki burada soruşturmanın ardından kovuşturma yapılması zorunluluktur. İP’in gelirleri ve giderleri incelenmelidir. İhmalde bulunulmamalıdır. Siyasi tarihimize baktığımızda yanlışlar yapıldığını müşahede ediyoruz. Bu anlamda CHP’yle ilgili karar önemli bir örnektir. Öbür taraftan Ümit Dikbayır’ın kendisi hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmesi çok enteresandır. Yani hukuki olayın bir tarafı olmaz, iki tarafı olur. Bir olayda taraf teşkili olmuyorsa hukuktan söz edilmez. Görüyoruz ki Dikbayır olayında şüpheli, şikâyetçi aynı isim. Hukukta böyle bir şey olmaz. Burada da netleşmesi gereken bir fotoğraf olduğu mutlaktır.”

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İddialar yenilir yutulur değil

Bir ara Meral Akşener’in yanında yöresinde bulunan isimlerin kayıt dışı para trafiği, rüşvet ve FETÖ ve iddiaları yenilir yutulur değil. İP’ten ihracı talep edilen Ümit Dikbayır, sözleri sarfetmişti: “Seçim kampanyamızı Genel Başkan’ın oğlu yönetiyor. Seçim bitti, Fatih Akşener bana ‘Kampanya ekibine para vermem lazım’ dedi. Ben de ‘Biz bütün çalışanlara birer maaş verelim. Genel Başkan’dan bunun onayını alırım, onlar daha çok çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var’ yanıtını verdim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim.” İP’ten istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker de, şunları söylemişti: “FETÖ taktiğinin uygulandığına işaret ederek, “Bakın daha başka şeyler de çıkacak. İyi ki Millet İttifakı kazanamamış, iyi ki istifa etmişim. İP’ten kimse istifa edemez. İstifa edenler tacizle suçlanıyor. Onun için Uğur Poyraz da istifa edemez. Eğer otel iddiaları açıklanmazsa ben daha fazlasını açıklayacağım.” İP Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal ise, “En fazla İP içerisinde FETÖ’cü var. Bunlar Meral Akşener’in yanındalar. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar” çıkışında bulundu. Yine Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak da, rüşvet vakalarının ve ahlâk dışı münasebetlerin Akşener’in malumatı dahilinde üzerinin örtüldüğünden yakındı.