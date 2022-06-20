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Yerel Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli meydan dayağı attı
Yerel

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli meydan dayağı attı

İstanbul Çekmeköy’de 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak darbedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 22:51:00 -
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli meydan dayağı attı

İstanbul Çekmeköy’de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin vatandaşların elinden kurtardığı şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı.

Mahalle sakinleri darbetti

Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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