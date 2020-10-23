Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 9 ayında 3,4 milyar dolar oldu.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artarak 3,4 milyar dolara ulaştı.

Yılın 9 ayında Tacikistan'ın ihracatı yüzde 54,8 artışla 1,2 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 6,6 düşüşle 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dünyanın 108 ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan’ın dış ticaret açığı ise 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 721,2 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya'yı, 693,1 milyon dolarla İsviçre, 633,9 milyon dolarla Kazakistan, 342,4 milyon dolarla Çin, 242,1 milyon dolarla Özbekistan ve 235,1 milyon dolarla Türkiye izledi.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak değerli taş, metal, çimento, kömür, elektrik, pamuk lifi ve tekstil ürünleri ihraç eden Tacikistan, yurt dışından mineral, tekstil, gıda, kimya ve bitki ürünleri ithal etti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artarak 4 milyar 523,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.