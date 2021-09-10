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Gündem Taca çıktılar! İlker Başbuğ’dan CHP’ye Taliban itirazı
Gündem

Taca çıktılar! İlker Başbuğ’dan CHP’ye Taliban itirazı

Dış politikadan zerre anlamayan CHP’lilerin, Türkiye’nin Taliban ile yaptığı görüşmelerden rahatsız olarak AK Parti hükümetine saldırması boşa çıktı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Taliban ile görüşmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:59:00 -
Taca çıktılar! İlker Başbuğ’dan CHP’ye Taliban itirazı

 yeniakit.com.tr 

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Afganistan’da yönetime gelen Taliban’a ve yeni yönetimle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Sözcü’den Uğur Dündar’a konuşan Başbuğ, CHP’lilerin AK Parti hükümetine yönelik saldırılarını boşa çıkaracak ifadeler kullandı.

Taliban'ın merkezi hükümetin yetersizliklerini telafi edici ve halkın hizmet taleplerini karşılamaya yönelik faaliyetlere giriştiği de unutulmamalıdır.” diyen Başbuğ, “Bu çerçevede belki de en önemli noktalardan birisi; Afganistan'da yolsuzluklar nedeniyle, halkın güvenini kaybeden yargı sisteminin yerine, Taliban'ın 2005'ten itibaren atadıkları hâkimler vasıtasıyla halkın gözünde daha “tarafsız” ve “adil” bir yargı düzenini getirmesi olmuştur.” dedi.

Türkiye’nin, diğer ülkeler gibi Taliban’la ilişki kurmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Başbuğ, “Türkiye'nin Afganistan ile ilişkisi bugüne kadar Afganistan halkı ile kurduğu karşılıklı tarihten gelen güven ve sevgiye dayanmıştır. Reel politika ve gerçekçilik, Türkiye'nin de, diğer birçok ülkenin yaptığı gibi, Taliban ile ilişkilerde bulunmasını zorunlu kılıyor.” diye konuştu.

CHP’liler AK Parti’yi hedef aldı

Türkiye’nin Taliban’la yaptığı görüşmeler üzerinden AK Parti hükümetine saldıran CHP’li Özgür Özel ve Erdoğan Toprak, düşmanca ifadeler kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taliban ile 3,5 saatlik görüşme yaptıkları açıklamasını değerlendirerek, amacın Taliban’ı hem Türkiye üzerinde hem de dünya üzerinde meşrulaştırmak olduğunu ifade etmişti. Özel, “Türkiye Cumhuriyeti Kabil'in modern yüzünü desteklemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kabil'deki Taliban'ı meşrulaştırırsa, onun havalimanı işletmesini alırsa dünyaya Taliban müzakere edilebilir, işbirliği yapılabilir, birlikte çalışılabilir bir yapıdır izlemini yaparsa en büyük kötülüğü Afgan kadınlarına, çocuklarına yapılmış olurlar.” demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise, “İktidarın ulusal çıkarlar gerekçesiyle Taliban’la görüşmek istemesinin asıl amacı bu cihatçı-şeriatçı örgütü meşrulaştırmaktır” demiş ve “Afganların kendi iradeleriyle Taliban’a karşı başlattıkları direniş desteklenmelidir” görüşünü ortaya atmıştı.

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