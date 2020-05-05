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Dünya

Tabutla dans eden adamlar konuştu! 'Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı'

Sosyal medyada 'tabut taşıyan adamlar' videosu ile dünya gündemine oturan Ganalı dansçılar, BBC'ye röportaj verdi. Dansçılar, 'Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı' yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 20:11:00 -

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı da. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu kutlamalar birçok kişiye iş kapısı da açıyor.

Benjamin Aidoo ve dans grubu da dans ederek tabut taşıyan ve bu sayede para kazanıyordu.

Ancak Aidoo, kokoronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından yakınıyor.

BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah'a konuşan Aidoo, salgından sonra dünyayı dolaşıp insanlara danslarını öğreteceklerini, bu şekilde ölenlere nasıl saygı gösterdiklerini anlatacaklarını söyledi.

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