Taburcu olan Kovid-19 vakalarının bir kısmında demans benzeri şikayetler görülüyor

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Sönmez, iyileşen ve hastaneden taburcu edilen Kovid-19 hastaların bir bölümünde, hafıza kaybı, yakınlarını ya da eşyalarını tanıyamama, kelimeleri bulamama gibi demansı hatırlatan şikayetler görüldüğünü söyledi.

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisi görerek iyileşen kişilerde bazı şikayetlerin bir süre daha görülmeye devam edildiğini kaydetti.

Bu sürecin uluslararası literatürde "Uzun Kovid" (Long Covid) olarak anıldığını aktaran Sönmez, bu süreçte "Beyin sisi" denilen bilişsel değişiklikler yaşandığını anlattı.

Prof. Dr. Güner Sönmez, beyin sisinde hafıza kaybı, konsantrasyon bozukluğu, ellerde titreme, kelimeleri anlayamama, baş dönmesi, sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi şikayetler yaşandığını ve bunun da yaşlılığa bağlı demansa benzetildiğini vurguladı. Sönmez, son günlerde iyileşen çok sayıda hastasından bu yönde şikayetler aldığının da aktardı.

- "Çoğunluğu 3 hafta içinde düzeliyor"

Bir süre bu şikayetlerin kullanılan ilaçların yan etkilerinden kaynaklandığının düşünüldüğünü ancak yapılan araştırmaların hiç ilaç kullanmayanlarda da benzeri şikayetlerin görüldüğünü gösterdiğini kaydeden Sönmez, dünyada bu şekilde raporlanmış binlerce vaka olduğunu söyledi.

Hafıza kayıplarının sebebinin, beyin damarlarında iltihaplanma ya da virüse verilen bağışıklık yanıtının devam etmesi olabileceğinin düşünüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Sönmez, şöyle konuştu:

"Vakalardaki görülme sıklığı konusunda farklı çalışmalarda farklı yüzdeler belirtilmiş. Nörolojik belirtilerle ilgili bu çalışmalardan birisinde 'Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 80'i' gibi bir ifade var. Bizim gözlemimiz de bu yönde. Yapılan testlerin ardından Kovid-19 negatif çıkıp taburcu edilen hastalardan bazılarında hafızayla ilgili sorunlar yaşanıyor. Bu hastalarda, yaptığı işe konsantre olamama, söylenenleri anlayamama, konuşurken kelime bulamama, geçici hafıza kaybı, yakınlarını ya da eşyalarını tanıyamama, ellerde titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, koku ve tat kaybı gibi şikayetler görülüyor. Bu biraz demansa benzetiliyor. Bunun kalıcı olmadığı düşünülüyor. Tüm makalelerde bu belirtilerin çoğunluğunun 3 hafta içinde düzeldiği, az bir kısmının 3 haftadan sonra da devam ettiği söyleniyor. Aylarca devam eden, hatta 19 hafta kadar süren vakalar da var."

Prof. Dr. Güner Sönmez, hafıza kayıplarına ilişkin şikayetlerde yaş sınırı da olmadığını, kendisine başvuran hastalar arasında iyileşmesine rağmen nörolojik sorunlar yaşamaya devam eden genç hastalar da olduğunu ifade etti.

Bu sürecin, "Dalgalı seyir" denilen bir tabloyla ilerlediğini vurgulayan Sönmez, "Mesela Kovid-19 oldunuz, iyileştiniz. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bir gün sonra şikayetler yeniden başlıyor. Öbür gün yeniden normale dönüyorsunuz. Yani şikayetler bıçakla kesilir gibi kesilmiyor. Bu yüzden Kovid-19 hastalarının mutlaka takip edilmesi gerektiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.















