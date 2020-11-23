Tabipler Odası korona vaka artışını Ayasofya'ya bağladı!
Ayasofya'da kılınan namazın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, İstanbul Tabip Odası, akılalmaz bir şekilde korona vakalarında yaşanan artışı Ayasofya'nın açılmasına bağladı.
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili "pes dedirten" açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu ileri süren Ömeroğlu, üst üste yapılan hatalar nedeniyle vakaların yeniden artışa geçtiğini söyledi.
Rukiye Eker Ömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından camiye çevrilen Ayasofya'nın açılışını hatırlatarak, "350 bin kişiyi toplayıp cami açılışı yaptılar, bir başka yerin açılışını yaptılar, Van'da toplanıldı, parti toplantıları oldu... Bugüne gelinmesinde sağlık yönetiminin rolü var." ifadelerini kullandı.
4 ay oldu
Bilindiği üzere Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı ve üzerinden 4 ay geçti. Bugün koronavirüs vakalarındaki artışın Ayasofya Camii'nde kılınan namazla ilişkilendirilmesi dinleyenleri de şaşkına çevirdi.