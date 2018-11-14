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Tabipler birliği şehir hastanelerinden rahatsız

Hükümetin sağlık alanında yaptığı düzenlemelere sürekli karşı çıkan Türk Tabipler Birliği, 5 yıldızlı otel konforunda olan şehir hastanelerinin sağlık sisteminin sonu olacağını iddia etti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
Tabipler birliği şehir hastanelerinden rahatsız

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya'nın bugünkü konuğu TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman oldu.

"İyi yapılan ne var''

Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı yayında, İsmail Küçükkaya iktidarın sağlıkta hiç mi iyi bir şey yapmadığını sordu.

"Şehir hastaneleri sağlık sisteminin sonu olacak''

Bunun üzerine TTB Başkanı, "Bir tek şey var. Yeşil kartlılara eczaneleri açtılar. SSK ile Emekli Sandığı'nı birleştirdiler. Altyapı çalışmaları çok çok kötü. Bakın; şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlık sisteminin sonu olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
  1. Adıyaman
  2. Türk Tabipler Birliği
  3. şehir hastaneleri

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