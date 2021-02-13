Tabip Odası yine sahnede! 'Sistem çöktü, aşı yapamıyoruz'

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Bursa Tabip Odası, yaptığı açıklamada şehirde iki gündür aşılama işleminin yapılamadığını iddia etti. "Aşıla" sistemi ile MHRS uygulamasının çöktüğünü, ALO 182'ye ulaşılamadığını belirten Bursa Tabip Odası, iddiasını Sağlık Bakanlığı'na iletmek yerine sol medyaya servis etme yolunu seçti.

'Sistem çöktü' iddiası!

Bursa Tabip Odası'nın açıklamasında aşılama için yeterli fiziki şartların sağlanamadığı, randevu alınmasında sıkıntılar yaşandığı ve standartlara uymayan kişisel koruyucu malzemelerle aşıların lojistiğinde yaşanan sıkıntıların olduğu da öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son iki gündür 'Aşıla' isimli programın çökmesi nedeniyle aşılama yapılamıyor. 182'ye ulaşmak mümkün olmadı ve MHRS adlı randevu alma sistemi çöktü. Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) randevu almayı başarıp da aşı olmaya gelen insanlar ise programın çalışmamasından dolayı izdiham yaşadılar. Uzun bekleyişlere rağmen 'Aşıla' programının yanıt vermemesi nedeniyle hastalar evlerine yollandılar. Yoğun izdiham yetmezmiş gibi MHRS adlı randevu alma sistemi de çöktü. Randevu için aranan ALO 182'ler cevap veremez oldu. Vatandaş ile sağlık çalışanı bu durumdan dolayı karşı karşıya getirildiler. Maalesef aşı için gelen vatandaşlar evlerine yollandılar. Sağlık çalışanları da bu durum nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadılar."