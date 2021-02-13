  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tabip Odası yine sahnede! 'Sistem çöktü, aşı yapamıyoruz'
Gündem

Tabip Odası yine sahnede! 'Sistem çöktü, aşı yapamıyoruz'

Türkiye genelinde aşılama işlemi sıralamaya göre sorunsuz bir şekilde devam ederken, pandeminin başından günümüze kadar tek gayesi süreci baltalamak olan Tabipler Odası'ndan 'sistem çöktü' açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:56:00 -
Tabip Odası yine sahnede! 'Sistem çöktü, aşı yapamıyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

Bursa Tabip Odası, yaptığı açıklamada şehirde iki gündür aşılama işleminin yapılamadığını iddia etti. "Aşıla" sistemi ile MHRS uygulamasının çöktüğünü, ALO 182'ye ulaşılamadığını belirten Bursa Tabip Odası, iddiasını Sağlık Bakanlığı'na iletmek yerine sol medyaya servis etme yolunu seçti.

'Sistem çöktü' iddiası!

Bursa Tabip Odası'nın açıklamasında aşılama için yeterli fiziki şartların sağlanamadığı, randevu alınmasında sıkıntılar yaşandığı ve standartlara uymayan kişisel koruyucu malzemelerle aşıların lojistiğinde yaşanan sıkıntıların olduğu da öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son iki gündür 'Aşıla' isimli programın çökmesi nedeniyle aşılama yapılamıyor. 182'ye ulaşmak mümkün olmadı ve MHRS adlı randevu alma sistemi çöktü. Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) randevu almayı başarıp da aşı olmaya gelen insanlar ise programın çalışmamasından dolayı izdiham yaşadılar. Uzun bekleyişlere rağmen 'Aşıla' programının yanıt vermemesi nedeniyle hastalar evlerine yollandılar. Yoğun izdiham yetmezmiş gibi MHRS adlı randevu alma sistemi de çöktü. Randevu için aranan ALO 182'ler cevap veremez oldu. Vatandaş ile sağlık çalışanı bu durumdan dolayı karşı karşıya getirildiler. Maalesef aşı için gelen vatandaşlar evlerine yollandılar. Sağlık çalışanları da bu durum nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadılar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmt Boynukalın'ı hedef alarak, ağza alınmayacak sözlerle hakaret ve beddualar sav..
FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı! "Adını duyunca hafakanlar basardı"

"Vefa Operasyonu, FETÖ’nün en alçak, en iğrenç yüzlerinden birini daha deşifre etti" ifadeleriyle yazısına başlayan Latif Erdoğan, FETÖ eleb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay