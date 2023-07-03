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Ekonomi Tabelayı görenler şok oldu! Benzine çok büyük zam geldi
Ekonomi

Tabelayı görenler şok oldu! Benzine çok büyük zam geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-03 10:30:00 -
Tabelayı görenler şok oldu! Benzine çok büyük zam geldi

Dün geceden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi.

Dün geceden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükseldi.

Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.

 
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Yorumlar

şeyh şamil bu

ondan sonra da bu enflasyon niye azıyor. azdıranlar belli.

Yorumcu dayı

Hani herşey değişip enflasyon düşecekti. Benzinin artması herşeyi artırır.
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