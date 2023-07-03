Tabelayı görenler şok oldu! Benzine çok büyük zam geldi
Dün geceden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi.
Dün geceden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükseldi.
Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.
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