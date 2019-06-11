0553 313 94 23

Tabaktaki yemeği 'akıllı tartı' denetleyecek

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yiyeceklerin ağırlıkları ile kalori ve besin değerlerini hesaplayabilen "akıllı tartı" tasarlandı.

11 Haziran 2019 Salı 09:15
Tabaktaki yemeği 'akıllı tartı' denetleyecek

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Selda Güney danışmanlığında üniversite öğrencileri Ayşenur Uğuz ve Ahmet Akdoğan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen akıllı mutfak tartısı, sofradaki besinlerin kişinin taşıdığı hastalıklar için bir sakınca taşıyıp taşımadığına da karar veriyor.

Güney, yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu nedeniyle günlük yaşamda beslenmeye yeterince önem verilemediğini, bunun sonucu olarak da bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının oluştuğunu vurguladı.

Birçok hastalığın da bilinçsiz beslenmeden dolayı ortaya çıktığına işaret eden Güney, Akıllı Mutfak Tartısı Projesi ile bu alışkanlıkları değiştirmeyi, bireyleri bilinçlendirmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri akıllı mutfak tartısı ile yiyeceklerin ağırlıklarının yanı sıra kalorilerinin ve besin değerlerinin de hesaplanabildiği bir mühendislik tasarımı yaptıklarını bildiren Güney, bu tartı ile beslenme alışkanlıklarının kontrol altında tutabileceğini belirtti.

Güney, tasarladıkları akıllı tartıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tartımız, 1 gram hassasiyeti ile çalışıyor. Tartının uygulama arayüzüne besin gram değerleri aktarıldı. Yazılımımız sayesinde besinlerin ağırlıkları ile kalorileri ve besin değerleri de hesaplanabiliyor. Kullanıcı, adını, soyadını, cinsiyetini, boyunu, kilosunu, mesleğini ve varsa hastalıklarını sisteme kaydederek besinin bu özelliklerine uygun olup olmadığını da öğrenebiliyor. Örneğin şeker hastası bir kişi, tartıya konulan bir miktar üzümün içindeki glikozun sakıncalarını uyarı şeklinde görebiliyor."

Endüstri ile buluşturulacak

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise projenin hasta ya da sağlıklı bireylerin, tüketecekleri yiyeceklerin besin değerlerine kolay ve hızlı ulaşmalarını sağladığının altını çizdi.

Obezite ve diyabet hastalıklarının tedavilerinin sağlık sistemine büyük yük getirdiğine işaret eden Dengiz, "Bu bağlamda fakültemizde prototipi tasarlanarak üretilen akıllı tartının, dikkatli beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmalarına destek olacağını, özellikle ölçü dışı yemede caydırıcı rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

Üniversitelerinde geliştirilen proje ile evlerde de dengeli beslenmeye yardımcı olunmasının hedeflendiğini ifade eden Dengiz, akıllı tartının ticarileşebilmesi için endüstri sektörü ile irtibata geçeceklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte FETÖ’ye ağır darbe!
    1. Başkentte FETÖ’ye ağır darbe!
    2. Haçlı, azılı köpek gibi
    3. Sivas'ta sağlık personeli KKKA..
    4. Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde..
    5. GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde..
    6. Erzurumlu Mehmet Geyik, Türkiye’de saz..
    7. ABD, Assange’ın iadesi için talepte..
    8. Van’da 10 bin 970 paket kaçak sigara..
    9. Okullar Arası Türkiye Yüzme..
    10. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    11. Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY..
    12. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    13. Düğün sezonu, mobilya sektörünü..
    14. Beyzbol’da şampiyon Şırnak oldu
    15. (Özel) Uyuşturucu almak için hırsızlık..
    16. 8 ülkeden 40 genç, çocuk işçiliğine..
    17. Osmanlı’dan beri devam eden hayır..
    18. Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    19. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    20. Döviz kurları
    21. Van’da bir evi akrepler bastı
    22. Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot..
    23. Marmara'da hava durumu
    24. Abe ve Trump telefonda görüştü
    25. Bursa’da park halindeki araç alev alev..
    26. Bandırma’da otobüs kazası : 4 ölü 42..
    27. İnşaat işçisi tilkiyi kendi elleriyle..
    28. FETÖ’nün yeni eğitim yapılanmasını..
    29. İnönü Üniversitesi 'karaciğer..
    30. Hemoroidopeksi yöntemi ile yüksek..
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Korkunç uyarı: Türkiye savaşı kaybetti, acil önlem alınmazsa Kıbrıs kaybedilir!
    Korkunç uyarı: Türkiye savaşı kaybetti, acil önlem alınmazsa Kıbrıs kaybedilir!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...