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TAB Başkanı Şahin: “Arıcılarımız yıllarca oyalandı”

Dünya’da yüzde 92’lik üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Türk çam balının gıda kodeksi içinde yer alması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güdümlü proje yaptığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Bakanlıktan yapılan açıklamada önümüzdeki iki-üç ay içinde Türk çam balının gıda kodeksinde yer almasının beklendiğini söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
TAB Başkanı Şahin: “Arıcılarımız yıllarca oyalandı”

Dünya’da yüzde 92’lik üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Türk çam balının gıda kodeksi içinde yer alması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güdümlü proje yaptığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Bakanlıktan yapılan açıklamada önümüzdeki iki-üç ay içinde Türk çam balının gıda kodeksinde yer almasının beklendiğini söyledi.


Uluslar arası arenada ciddi bir yeri olan Türk çam balı ile Avrupa’daki Alplerde yetişen salgı balı ile aynı kefede değerlendirmenin çok hatalı olduğunu ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, “Dünya’da sadece yüzde 8’i Yunanistan’da yetişiyor, yüzde 92’si Türkiye’de yetişiyor. Türk çam balı dünyada bir markadır. Bu çerçevede dış ihracatımızda C-4 şeker profillerinde dengesizlikler nedeniyle C-4 yüksektir anlamında yıllarca arıcılarımız boşu boşuna oyalanmıştır, haksızlığa uğramıştır. Bu çam balı Basra balı gibi değildir. Salgı balı değildir. Bunu üreten Marchalina hellenica (Basra böceği) dediğimiz zaman farkına varıyor bu insanlar. Üretici üretir, pazarlamacı, ihracatçı satar. İhracatçı arkadaşlar kendi topuklarına kurşun sıktılar. Bunu savunamadılar yıllarca” dedi.


“Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum”


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kodeks projesinde ballarda yüzde 40 şeker profilinin tutmadığını açıklayan Ziya Şahin, “Ben Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Bu üreticilerin, birliklerin bizlerin haykırışı ile Bakanlığımız güdümlü bir proje yaptı. Bu projede yüzde 40 projeye aldıkları balların yüzde 40’ında şeker profili tutmadı. Bu proje bitti. Bu projeyi Türk çam balının kodeksini değiştirmek üzere Kodeks kuruluna geldi. Alt kuruldan geçti, üst kuruldan geçti, üst kuruldan geçen bal tekrar alt kurula geldi. Sanırım 6 ay önce alt kuruldan tekrar geçti ve tekrar üst kurula geldi. Biz bunu anlayamadık. Bakanlığımızın değişik genel müdürlüklerine bu konuyu götürdük, Bakan yardımcısına götürdük. Muğla’da Sayın Bakanımıza arıcılarımız götürdüler. Çünkü bu olay arıcılarımız arasında ciddi bir infial oluşturdu” dedi.


“Bu balı biz üretiyoruz”


Türk çam balının bu ülkenin insanlarının ürettiğinin altığını çizen Şahin, “Bu balı biz üretiyoruz. Ülkemize has bir bal. Eğer ki ülkemizin ürettiği, ülkemize has bir balı benim ülkem kodeksine koyamıyorsa, Bakanlığımızın çalıştığı bir balı benim ülkem kodeksine koyamıyorsa benim Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı olarak söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama şunu unutmasınlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar konuyu götürecek bilgi ve deneyime sahibiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben şuna inanıyorum. Sayın Bakanımıza da arz ettik. Bakanımız iki üç ay içerisinde çıkacağını ifade ettiler. Biz kendilerine son derece güveniyoruz. Umarım iki üç ay içinde kodeksin içinde yer alacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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