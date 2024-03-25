T70 helikopteri ilk kez...

T70 Genel Maksat Helikopteri’nin üretim faaliyetleri, TUSAŞ tesislerinde devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’na toplamda 38 adet T70 teslim edecek olan TUSAŞ, helikopterlere talep edilen konfigürasyonlara göre sistem entegrasyonunu da sürdürüyor.

Bu kapsamda bir T70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez ASELSAN tarafından geliştirilen Helikopter Elektronik Harp Sistemi (HEWS) ve ASELFLIR-400 Elektro-Optik Sistemi entegre edilmiş halde görüntülendi.

HEWS Projesi kapsamında helikopterlere; Radar İkaz Alıcısı Sistemi, Füze İkaz Sistemi, Lazer İkaz Alıcısı Sistemi, RF Karıştırıcı Sistemi, Karşı Tedbir Atma Sistemi ve Suit Merkezi Yönetim Birimi entegre ediliyor. Böylelikle hava araçlarının; lazer, kızılötesi ve radar güdümlü füzelere karşı öz direnicinin arttırılması sağlanıyor.

ASELFLIR-400 Elektro-Optik Sistemi ise gelişmiş özellikleri sayesinde, hava aracının gündüz ve gece koşullarında yerdeki hedefleri hassas olarak tespit edebilmesine olanak sağlıyor. Gece görüş gözlüğüyle uyumlu yapıdaki ASELFLIR-400, HD görüntü alabiliyor.

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ABD’den T70 İçin Lisans Uzatma Talebinde Bulunulacak

İlk etapta 5 kullanıcı için 109 adet T70 helikopterinin üretimi planlanıyordu. Ancak Türkiye’nin ABD’den aldığı 10 yıllık lisans hakkı, yakın gelecekte dolacak. Bu sebepten ötürü TUSAŞ, 2024 yılına kadar 38 adet helikopterin üretimini tamamlayacak. Geri kalan 71 helikopter için TUSAŞ, ABD’den lisans süresinin uzatılması için talepte bulundu.

ABD Kongresi’nin onaylaması durumunda üretilecek helikopter sayısı, 109’a tamamlanacak. 109 adet helikopterden; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 22 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6 adet, Özel Kuvvetler Komutanlığı 11 adet, Jandarma Genel Komutanlığı30 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 20 adet ve Orman Genel Müdürlüğü’nün 20 adet helikopteri teslim alması planlanıyordu.

Orman Genel Müdürlüğü, alacağı helikopterlerin 17’sinden vazgeçerek bunları TSK ve Jandarma’ya devretti. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü için üretilmesi planlanan 17 helikopterden 14’ü TSK’ya, 3 adedi de Jandarma Genel Komutanlığı’na aktarıldı.

TUSAŞ T70 Projesi

T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 5 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

109 adet üretilecek olan helikopterin kullanıcıları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü.

Proje kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ; T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesini, entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor.