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Gündem T24'ün PKK'ya içi titreyen yazarından skandal ifadeler
Gündem

T24'ün PKK'ya içi titreyen yazarından skandal ifadeler

Türkiye'ye karşı operasyonel haberiyle bilinen T 24'ün eli kanlı terör örgütü PKK'ya içi titreyen yazarı Gökçer Tahincioğlu, neredeyse "PKK diye bir şey yok, bunu AK Parti uydurdu" diyecek. O kadarına henüz yüreği yetmeyen Tahincioğlu, Türkiye'ye karşı skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:45:00 - 2021-08-07 10:52:34
T24'ün PKK'ya içi titreyen yazarından skandal ifadeler

 yeniakit.com.tr 

Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler, düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona, fondaş medya organları da çanak tuttu. Bunlardan biri de T24 oldu.

Türkiye'ye karşı operasyonel haberiyle bilinen T24'ün terör örgütü PKK'ya içi titreyen yazarı Gökçer Tahincioğlu, "Beyaz etler, kırmızı etler" başlıklı yazısında hadsiz ifadeler kullandı.

Tahincioğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerini ve kanlı karakol baskınlarını örtbas etmeye çalıştı.

"Türkiye'de terörizm yalanıyla insanların linç edildiği" yalanını ortaya atan Gökçer Tahincioğlu, 40 bin canı katleden terör örgütü PKK için neredeyse "Bunu AK Parti uydurdu" diyecek.

İşte PKK için içi titreyen Gökçer Tahincioğlu'nun skandal yazısındaki ilgili bölüm:

Yangında ölen kümes hayvanlarının beyaz et, coğrafyada yaşayan ve kendilerinden olmayan insanların kırmızı et olarak görüldüğü, mahvettiği, binlerce yılda oluşan gölü, ormanı ihaleyle yeniden var edebileceğini sanan bir anlayışın teslim aldığı, terörizm yalanıyla insanların linç edilmesine kayıtsız kalınan bir coğrafyada daha fazlası beklenemez zaten.

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Yorumlar

CHDPKKnin Terör örgütleri HAÇLI kırıntıları

it itine yiğit yiğiti ne sahip çıkar mış
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Vatansever

Chpkk ve ittifakları yaktı ormanlarımızı. Chpkk Terörist Örgütlerin en Azılısıdır
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