  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik’ten ABD’nin siyonist elçisine sert tepki: Sonuçları vahim olur! Tüik duyurdu: Güven endeksi rakamları belli oldu! CHP’de tacizciye ödül gibi dönüş! 17 yaşındaki kızı taciz eden müptezele kucak açtılar: Kirli ittifak Osmangazi’de hortladı! Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Bakan Tekin duyurdu! MEB’den öğrenci ve öğretmenlere müjde! Paketin içinde neler var neler Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?" FETÖ elebaşının hem dostu hem referansıydı... Türkiye’nin yakalama kararı çıkardığı CIA sorumlusu Graham Fuller öldü 275 medya mensubunu katletmişti... Bebek katili Netanyahu'dan Amerikalı gazeteciye alçak tehdit! İstanbul’daki kirli ağ ifşalandı: Örgüte destek veren 7 polis yakayı ele verdi! Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi
Siyaset Belediyen CHP’li ise hiç şansın yok! Çöp de toplarsın yol da yaparsın
Siyaset

Belediyen CHP’li ise hiç şansın yok! Çöp de toplarsın yol da yaparsın

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Ankara'nın Mamak ilçesinde vatandaşlar, belediyeden umudu kesince araçlarıyla getirdikleri taşlarla yoldaki çukurları kendi imkanlarıyla doldurdu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde köstebek yuvasına dönen yolları vatandaşlar kendi imkanlarıyla doldurmaya çalıştı.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Rahim Günaltılı Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, belediyeden umudu kesince araçlarıyla getirdikleri taşlarla yoldaki çukurları kendi imkanlarıyla doldurdu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Mamak Belediyesi'nin ihmal ettiği yolu araçlar zarar görmesin diye onaran vatandaşların o anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi
İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi

Gündem

İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi

Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi?
Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi?

Gündem

Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi?

Yolda oluşan çukurlar, 5 aracı yolda bıraktı
Yolda oluşan çukurlar, 5 aracı yolda bıraktı

Yerel

Yolda oluşan çukurlar, 5 aracı yolda bıraktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23