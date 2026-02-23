Belediyen CHP’li ise hiç şansın yok! Çöp de toplarsın yol da yaparsın

Ankara'nın Mamak ilçesinde köstebek yuvasına dönen yolları vatandaşlar kendi imkanlarıyla doldurmaya çalıştı.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Rahim Günaltılı Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, belediyeden umudu kesince araçlarıyla getirdikleri taşlarla yoldaki çukurları kendi imkanlarıyla doldurdu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Mamak Belediyesi'nin ihmal ettiği yolu araçlar zarar görmesin diye onaran vatandaşların o anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.