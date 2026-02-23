  • İSTANBUL
Altının kilogram fiyatı yükselişte!
Altının kilogram fiyatı yükselişte!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 450 bin liraya yükseldi.

Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişte!

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 181 bin lira, en yüksek 7 milyon 497 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 7 milyon 450 bin lira oldu.

Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişte!

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişte!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 442 milyon 855 bin 55,66 lira, işlem miktarı ise 595,80 kilogram oldu.

Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişte!

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 516 milyon 534 bin 771,58 lira olarak gerçekleşti.

Foto - Altının kilogram fiyatı yükselişte!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Akbank ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

