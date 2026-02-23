  • İSTANBUL
İletişim Başkanlığı "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 25 Şubat Çarşamba günü Başkent Ankara’da “Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri” başlıklı panel düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı, önemli paneller düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye-Somali ilişkilerinin mevcut durumunun ele alınması ve geleceğe yönelik iş birliği imkânlarının kapsamlı biçimde değerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat 2026 tarihinde Ankara’da,  İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda bir panel düzenlenecek.

Panelde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planı, mevcut iş birliği alanları ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik perspektifler ele alınacak.

TÜRKİYE-SOMALİ İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, köklü siyasi dayanışma ve çok boyutlu ortaklık anlayışı çerçevesinde istikrarlı biçimde gelişimini sürdürüyor.

Türkiye’nin 2011 yılında Somali’ye yönelik insani yardım girişimleriyle ivme kazanan ikili ilişkiler, bugün askeri iş birliği, ekonomi, enerji, balıkçılık, uzay, teknoloji ve altyapı alanlarını kapsayan kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştü.

Alanında uzman konuşmacıların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panelin, Türkiye-Somali ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinlik, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak geleceğe yönelik vizyonun pekiştirilmesi açısından önemli bir platform sunacak.

