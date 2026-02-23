CHP’lilerin yargıya attıkları iftiralar da bir bir ellerinde patlıyor: Bize baskıyı savcılık değil Rıza Akpolat yaptı!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, savunma yapan tutuksuz sanık Harun Tuzcu, Beşiktaş Belediyesinde şoförlük yaptığını, çoğu zaman belediye içinde değil, Rıza Akpolat'ın (Belediye başkanı sanık) ailesine yönelik hizmetleri yerine getirdiğini söyledi.

Gözaltına alındığı ilk zamanlarda avukatlar tarafından konuşmaması için korkutulduğunu öne süren Tuzcu, sonradan verdiği beyanların kimsenin baskısı altında alınmadığını, kendi iradesiyle söylediğini kaydetti. Tuzcu, kendisine verilen talimatları yerine getiren bir şoför olduğunu belirterek, "Kimseden menfaat sağlamadım. 17 Ocak 2025'te, Rıza Akpolat tutuklandığında Maya Rezidans'a gittik. Ben arabadayken Uğur Uçak (sanık) ile Kazım Gökhan Yankılıç (sanık) ellerinde iki valizle geldi. Daha sonra, bir bavulu Burak Kangal'ın (sanık) arabasına bıraktık otoparkta. Uğur Uçak, evde bavula para ve ziynet eşyalarının konduğunu bana anlattı, yarın öbür gün bir şey olursa diye. Ben parayı gördüm, diye beyanda bulunmadım. Uğur Uçak'ın dediklerini biliyorum sadece" ifadelerini kullandı.

"Rıza Akpolat'tan aldığınız talimatla televizyonlara para götürdünüz mü?" sorusuna Tuzcu, "Götürdüysem de hatırlamıyorum" cevabını verdi.

HİÇ BİRİNİ TANIMIYORUM

Sanıklardan Merve Kuz, belediyedeki ihaleler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapıldığı için birkaç ihalede görev aldığını belirterek, "6 eylemden sorumlu tutuluyorum. 3 tanesinde komisyon üyesiydim. Mevzuata aykırı hiçbir şey yapmadım. İki tane yaklaşık maliyette imzam var. Görevim gereğince imza atıyordum. Firmaların hiçbirini tanımıyorum. Yanımdaki arkadaşlarım da tutuklandığı için süreçten dolayı psikolojik sıkıntılar yaşadım. Soruşturmadan sonra istifa ettim, ailemin yanına taşındım" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Serdar Ocak, yaklaşık 20 senedir ülke genelinde birçok ihaleye katıldığını belirterek, şunları söyledi: "Aziz İhsan'ın ihaleyi alması için ihaleye katılmadığım iddia edilmiştir. Benim vermiş olduğum fiyat teklifiyle sonraki süreci bilme durumum yoktur. Benim eylemim, bir kez gönderilen fiyat teklifi yazısına cevap vermekten ibarettir. Şirketimize uzun yıllardan beri birçok kamu kurumundan yaklaşık maliyet fiyat teklifi gönderilmektedir. Söz konusu yazı geldiğinde süreç personel tarafından yürütülmüştür. Eğer Aziz İhsan Aktaş ile birlikte hareket etseydik sürekli iletişim olurdu, maddi bağ olurdu. Birkaç telefon görüşmesinden yola çıkılarak suçlama yapılamaz."

Sanık Serkan Çoban da sadece ihale komisyonu üyesi olduğu için yargılandığını kaydederek, "Bizler sadece ihale günü ve saatinde orada oluruz. Teklif dosyasını kontrol ederiz. Bu görevlendirme başkanlık görevlendirmesiyle olduğu için görevi kabul etmemek gibi bir durum söz konusu olamaz." savunmasını yaptı.

Sanıklardan Nimet Karademir de üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışıyor olmasından dolayı ihale komisyonunda görevlendirildiğini söyledi.

EN BÜYÜK BASKIYI RIZA AKPOLAT’TAN GÖRDÜK

Sanıklardan Taner Çukadar, Akpolat ile uzaktan akraba olduğunu, il başkanlığı döneminde yanında şoförü olarak çalıştığını belirtti.

Sorgu aşamasında verdiği ifadesinin 15 yaşındaki çocuğunun çetelerle ilişkisi olduğu söylenerek, buna bağlandığını belirten Çukadar, "Sırf kendini kurtarmak için Akpolat'ın çocuğumu böyle bir tehlikeye atması hangi vicdana sığar? Gerekli süreç başlatılacaktır bu konuda. Akpolat, bizlere, 'İftiracılar, savcılık tarafından baskı altında kaldılar.' dese de biz en büyük baskıyı Rıza Akpolat'tan gördük." şeklinde konuştu.

Çukadar, ifade vermesi için kendisine baskı kurulduğunu öne sürerek, şunları kaydetti: "'Gözaltı yapılmadan biz beyanda bulunalım böylece tutuklanmazsın' dediler. Savcılık önce davrandı, gözaltına alındım. İfademi avukatların söylediği şekilde verdim ve tutuklandım. 'Suçları neden üzerimize almak zorundayız?' dediğimizde suçları Alican Abacı'nın üzerine yıkmaktan bahsedildi. Şubat ayında itirafçı olduğum söylenmeye başlandı. Şubatta konuşmuş olsam eylül ayına kadar neden cezaevinde kalayım? 4 ay yerde betonda uyudum. Bizim üzerimize kar ve yağmur yağdı. Zayıf noktalarıma dokunularak susmam sağlanmaya çalışıldı. Operasyon başından beri tek amaç Rıza Akpolat'ı korumaktı. Savcılık baskısıyla değil, Akpolat'ın avukat ekibinin baskısından yıldığım için ifade verdim. Söylediklerim doğrudur."

BİR İŞİ BAŞARAMADINIZ! AZİZ ALACAK ARABALARI

Kendisine verilen paraları yatırdığını, bunların ne için kullanıldığı bilmediğini aktaran Çukadar, "Eylem 55'te Akpolat'ın, otel ve uçak harcamaları için benim kartım kullanılmıştır. Sadece 4 aylık süreçte, 4 milyon harcama yapılmıştır. Kişisel bir zenginleşmem yoktur. Benim üzerimden harcadığı paraları bana geri ödemiştir. Eylem 45'te, araçların satışı için Alican Abacı ve bana baskı yaptı. İlana koydum, verilen rakamların az olduğunu söyleyerek kabul etmedi Akpolat. Daha sonra bize, 'Bir işi başaramadınız, Aziz alacak arabaları. Fiyattan haberi var' dedi. 2 araç için 15 milyon lirayı Akpolat belirlemiştir. Ben satış gününü ayarlayıp noterde satış işlemini gerçekleştirdim." beyanında bulundu.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Numan Selim Bilgin, Mahmut Çınar, Merve Kuz, Navdar Kaya, Şazime Sena Ayata, Mehmet Korkmaz, Seren Tatar Eldeleklioğlu, Nilgün Boduk, Uğur Küçük ve Taylan Boyraz'ın da savunmalarının alınmasının ardından ara verildi.