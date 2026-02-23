  • İSTANBUL
Batarya canavarı model yolda: Akıllı telefonda pil devrimi

Xiaomi’nin sızıntılara göre 8.000 ve 8.500 mAh kapasiteli, 100W hızlı şarj destekli dev bataryaları test etmesi, amiral gemisi telefonlarda pil standardını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon dünyasında batarya teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, Xiaomi cephesinden heyecan verici haberler gelmeye başladı. Sektöre yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, şirket şu anda iki farklı devasa batarya üzerinde test aşamasına geçmiş durumda. Bu yeni bataryaların kapasiteleri, günümüz amiral gemisi modellerinin standartlarını oldukça yukarı taşımayı hedefliyor.

Sızdırılan teknik detaylara göre test edilen ilk bataryanın 8000 mAh, ikinci bataryanın ise 8500 mAh tipik kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Her iki batarya çözümünde de 100W hızlı şarj desteği sunan tek hücreli silikon anot teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde pil ömrü ve şarj hızı arasında dengeli bir performans sunulması amaçlanıyor.

Söz konusu devasa bataryaların, özellikle yüksek performanslı işlemcilerle donatılmış yeni nesil amiral gemisi modellerinde kullanılması bekleniyor. Kaynaklar, bu bataryaların entegre edileceği cihazların ekran boyutlarının 6.8 ile 6.9 inç arasında değişeceğine dikkat çekiyor. Büyük ekranlı ve güçlü donanımlı bu cihazlar, dev batarya kapasiteleriyle kullanıcılarına çok daha uzun bir kullanım süresi vaat edecek.

Öte yandan, Xiaomi’nin sadece büyük ekranlı modellerde değil, 6.3 inçlik küçük ekranlı amiral gemisi modelleri üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Şirketin yeni nesil kompakt cihazlarında dahi gelişmiş kamera sistemleri ve optimize edilmiş pil çözümlerine yer vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu hamleler, markanın batarya kapasitesi yarışında vites yükselttiğini net bir şekilde gösteriyor.

