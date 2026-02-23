Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tessettürümsü kışkırtma!

Mübarek Ramazan ayında şeytanların bağlanması, meydanı laik ve Kemalist tayfaya bırakmış olacak ki inananları kışkırtmak için bilmiyorlar ki ne yapsınlar. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda ramazan etkinleri düzenlenmesi genelgesini ‘laiklik elden gidiyor’ naraları ile Müslüman ve hükümet karşıtı bir bildiriyle ortaya dökülen laik tayfanın hemen ardından bu kez sesinden çok yaşantısındaki rezillikleriyle adından söz ettiren şarkısı bozuntusu Zeynep Bastık ortaya çıktı.

TESETTÜRE SALDIRI

Her zaman yarı çıplak kıyafetlerle Türk toplumunun görmeye alışık olduğu Bastık bu kez tesettürü andıran bir kıyafet paylaşarak sosyal medyayı ikiye böldü. İlk bakışta bire bir tesettürü andıran kıyafete dikkatli bakıldığını göbeği tamamen açık olması “İnanan kadınların kıyafetine ve giyim tarzına terbiyesizlik olarak yorumladı. Bastık'ın başının kapalı, göbeğinin açık olduğu fotoğraf karesinin altı sayısız tepki yorumlarıyla dolarken "Keşke insanların değerlerine bari kutsal olan Ramazan ayında biraz saygı duymayı öğrenseniz" ifadeleri öne çıktı.