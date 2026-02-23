  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tessettürümsü kışkırtma!
Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tessettürümsü kışkırtma!

Sesinden ve sanatından çok sahnedeki ve yaşantısındaki ahlaksızlıklarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı bozuntusu Zeynep Bastık, durdu durdu Ramazan ayında yine bir rezalete imza attı. Daha önce evliyken başka adamların kucağında dans edecek, eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlenecek kadar geniş olan midesini bu kez tesettürü andıran kıyafetinin içinde gösteren Bastık’ı görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyayı ikiye bölen kıyafetin tam da okullardaki ramazan etkinliğine karşı imzalanan laiklik bildirisinin hemen ardından gelmesi “Laik tayfa inanan insanları kutsal değerler üzerinden kışkırtmaya mı çalışıyor” sorusunu gündeme getirdi.

Mübarek Ramazan ayında şeytanların bağlanması, meydanı laik ve Kemalist tayfaya bırakmış olacak ki inananları kışkırtmak için bilmiyorlar ki ne yapsınlar. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda ramazan etkinleri düzenlenmesi genelgesini ‘laiklik elden gidiyor’ naraları ile Müslüman ve hükümet karşıtı bir bildiriyle ortaya dökülen laik tayfanın hemen ardından bu kez sesinden çok yaşantısındaki rezillikleriyle adından söz ettiren şarkısı bozuntusu Zeynep Bastık ortaya çıktı.

TESETTÜRE SALDIRI

Her zaman yarı çıplak kıyafetlerle Türk toplumunun görmeye alışık olduğu Bastık bu kez tesettürü andıran bir kıyafet paylaşarak sosyal medyayı ikiye böldü. İlk bakışta bire bir tesettürü andıran kıyafete dikkatli bakıldığını göbeği tamamen açık olması “İnanan kadınların kıyafetine ve giyim tarzına terbiyesizlik olarak yorumladı. Bastık'ın başının kapalı, göbeğinin açık olduğu fotoğraf karesinin altı sayısız tepki yorumlarıyla dolarken "Keşke insanların değerlerine bari kutsal olan Ramazan ayında biraz saygı duymayı öğrenseniz" ifadeleri öne çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Göbek açma sıradanlaştı sen daha fanatiksin daha fazla ileri gidip aşağılarda açılacak yerlerini aç ki daha çok tıklanma alırsın

mustafa

DEVAM DURMAK YOK NE EKERSEN ONU BİCERSIN
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
