Borsa günü yükselişle tamamladı

Analistler, yarın yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.