  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Borsa günü yükselişle tamamladı Altının kilogram fiyatı yükselişte! İran sınırında yaşıyorlar! 'Kar koridoru'ndan geçerek ilçeye böyle ulaşıyorlar Fatih'teki Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi Kar kalınlığı 6 metreyi aştı Diş hekiminin acı sonu: Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Borsa günü yükselişle tamamladı
AA Giriş Tarihi:

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 yükselişle 14.061,71 puandan tamamladı.

#1
Foto - Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 189,6 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

#3
Foto - Borsa günü yükselişle tamamladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,14 ile ulaştırma oldu.

#4
Foto - Borsa günü yükselişle tamamladı

Küresel piyasalarda, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunmasının ardından ABD'nin ticaret politikasına ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü 14.000 puanın üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

#5
Foto - Borsa günü yükselişle tamamladı

Analistler, yarın yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı
Gündem

Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı

MHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan’ın, 25.12.2025 t..
İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!
Gündem

İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden çevrilen kirli çarklar ve "Hafriyat vurgunu" soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İB..
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!
Gündem

Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!

Yıllarca malum çevreler tarafından "Fesli Deli" denilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılan, ancak her geçen gün haklılığı tescillenen Üstad K..
Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti
Spor

Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti

Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini reddetti. Trump, Ronaldo’ya hitaben yazdığı mesajda, ..
Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza
Gündem

Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında kararını açıkladı.
CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü
Gündem

CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü

CHP içinde sular durulmuyor. Hak, hukuk, adalet sloganlarıyla yola çıkan ancak kendi içinde adaleti sağlayamayan parti yönetimine bir tepki ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23