T24 terör sevici DEM ile CHP'nin ittifakını böyle duyurdu: Birlikte yönetme fikri öne çıkıyor!

DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş katıldığı Medyascope yayınında CHP ile ittifaklarını haykırırken, Özgür Özel TV 100 yayınında terör sözcüsü DEM'lilerle ortaklıklarını açıklamaktan köşe bucak kaçtı.

Öte yandan CHP'li Ali Haydar Fırat ise DEM-CHP işbirliğini açık eden KJ'yi bahane ederek yayını terk etti.

Ortamı yumuşatma çabası T24'e düştü. T24'ten Candan Yıldız, DEM-CHP ittifakına ilişkin haberinde, "DEM'in İstanbul kampanyasında projelerden çok "birlikte yönetme" fikri öne çıktı." dedi.



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Ekrem İmamoğlu'nun DEM'in oyları olmadan kazanma şansının olmadığını yazan T24'ün haberinde şu ifadeler yer aldı:

Ekrem İmamoğlu her ne kadar "Ekrem İmamoğlu ile Kürtler arasına kimse giremez" diyerek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM)'in belirleyici olamayacağı mesajı verse de durum tam öyle olmayabilirdi; eğer İstanbul'da bazı bölgelerde "kent uzlaşısı" sağlanamasaydı. DEM İstanbul'da 39 ilçeden 17'sinde aday çıkarmıştı. Ama 12-15 dakikalık gecikme nedeniyle Esenler'den aday başvuruları kabul edilmedi. İtiraz da reddedildi. Şu an 16 ilçede aday çıkaracak.

"Kent uzlaşısı"nın ete kemiğe bürünmüş halini şöyle tarif edebiliriz; belediye meclis üyelikleri… Bunun "pazarlık" gibi okunması siyasetin ezber dili. Zira belediye meclisleri kararların alındığı bir meclis. Karar süreçlerine katılımın mekanizması. DEM'in Kürt-kadın adayı Meral Danış Beştaş ve Türk-Rizeli adayı Murat Çepni'nin açıkladığı İstanbul Beyannamesi toplantısı her ne kadar "düşük yoğunluklu" bir kampanyaya işaret etse de nasıl bir belediyecilik, ya da "üçüncü yol" belediyeciliğine dair sözün duyulması, dolaşıma sokulması amacını taşıyor gibiydi.