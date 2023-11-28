Szymanski çıkışıyla Avrupa devlerini mest etti!

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski skor katkısı ve enerjisiyle öne çıkarken, önceki gün 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında da gol dışında sahada her şeyi yaptı. Szymanski, Tadic'in attığı galibiyet golünün asistini yaparken adeta sahada basmadık yer bırakmadı ve hem hücumda hem de takım savunmasına katkısıyla takımın en iyileri arasında yer aldı.

9 ikili mücadele kazandı

Polonyalı yıldız 2 top çalarken, 2 kez de tehlike atak engelleyerek takım savunmasına katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin çektiği 9 şutun 5'inde pay sahibi olan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta bir şutu da direkten döndü. Ceza sahasında 5 kez topla buluşan Szymanski girdiği 16 ikili mücadelenin de 9'unu kazandı.

18 gole katkı verdi

Tüm kulvarlarda 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekiyor. Ligde 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Polonyalı futbolcu, Avrupa Konferans Ligi maçlarında da 4 gol ve 4 asistli k performans sergiledi. Szymanski toplamda 10 gol ve 8 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.

Avrupa'nın radarında

İtalya Serie A ekibi Napoli ve İngiltere Premier Lig devi Manchester United genç futbolcuyu takip ediyor. Polonya basınında Manchester United'ın Szymanski'yi alternatifli transfer listesine eklediği belirtildi. İngiliz ekibinin devre arasında Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. Eljif Elmas ve Kim Min Jae'den sonra Türkiye pazarıyla yakından ilgilenen Napoli de Szymanski'yi transfer listesine eklerken, ocak ayında teklif için Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.

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