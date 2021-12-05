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Spor Szalai: Fenerbahçe böyle devam etmeli
Spor

Szalai: Fenerbahçe böyle devam etmeli

Fenerbahçeli Attila Szalai Rizespor maçının ardından, yaptığı açıklamada takımın böyle devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 23:34:00 -
Szalai: Fenerbahçe böyle devam etmeli

Fenerbahçeli Attila Szalai, iki asist yaptığı Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Attila Szalai "Takım olarak iyi performans sergiledik. Bu en önemlisiydi. Bu performanstan ötürü gurur duyabiliriz. Hem hücumda hem savunmada iyi işler yaptık. İyi sonuç aldık. İyi takım ruhu, iyi mantalite ortaya koydu. Böyle devam etmemiz gerekiyor." dedi.

“Yapmak istediğimiz şeyleri yapabildik”

Attila Szalai ayrıca "Hocamızın bizlerden istediği şey, daha ofansif bir şekilde takıma katkı sağlamaktı. Doğru anda bindirmeler gerçekleştik. Hocamızın istediği şeydi bu. Sadece benim tarafımda değil, Marcel'in tarafında da işler istediğimiz gibi ilerledi. Yapmak istediğimiz şeyleri yapabildik." ifadelerini kullandı.

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