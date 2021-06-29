Swap testi nedir? Swap testi nasıl yapılır? Swap izi nasıl ortaya çıkıyor? Swap örneği nasıl alınır?

Swap testi nedir? sorusu dünyaca ünlü arama motoru Google’un en çok aranan listesinde yerini almasından sonra merak edilir oldu. Metin ve Necla Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir üzerinde konuşuluyor. Müge Anlı’nın programında gündeme swap izi hakkındaki açıklamalar sonrası swap testi nedir? Swap testi nasıl yapılır? Swap izi nasıl ortaya çıkıyor? soruları da hız kazandı.

Swap testi nasıl yapılır?

Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.

Swap testi ne işe yarar?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

Swap izi nasıl ortaya çıkıyor?

Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir. Swap İzi almak ise bu kanıtların toplanması için kullanılan yöntemlere denir. Barut izi, kan izi ve diğer izlerin tamamına swap izi denir. Bir olayla ilgili o yerde olunup olunmadığını kanıtlamak amacıyla swap raporu hazırlanır.