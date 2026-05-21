Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine dair çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Olası bir "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) kararının çıkması durumunda ülkenin hızla bir erken seçime sürükleneceğini savunan Yılmaz, net bir takvim de verdi.
Yüksek Seçim Kurulu kararlarının doğurabileceği sonuçlara dikkat çeken Saadet Partili Yılmaz, bu yönde bir kararın ilan edilmesinden itibaren en geç 45 gün içinde Türkiye'nin kaçınılmaz bir baskın seçimle karşı karşıya kalacağını öngördüğünü ifade etti.
