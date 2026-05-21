Sağlık

Dev araştırmadan korkutan sonuç: C vitamini dahil tüm gıda koruyucuları tansiyonu tetikliyor!

Fransa'da 112 bini aşkın kişiyle yapılan dev araştırma acı gerçeği ortaya koydu: C vitamini gibi 'güvenli' bilinen gıda koruyucuları bile kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini ciddi ölçüde tetikliyor.

Paris’teki Sorbonne ve Nord üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yaklaşık 8 yıllık takip süresi boyunca katılımcıların beslenme alışkanlıklarını ve sağlık durumlarını inceledi. Sonuçlar, Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlandı.

Araştırmaya göre, nitrit, sorbat ve sülfit gibi antioksidan olmayan gıda koruyucularını en fazla tüketen kişilerde, en az tüketenlere göre ‘yüksek tansiyon riski yüzde 29’, ‘kalp-damar hastalığı riski ise yüzde 16’ daha yüksek çıktı.

Antioksidan tipi koruyucuları (örneğin askorbik asit) fazla tüketenlerde de yüksek tansiyon riski yüzde 22 arttı. Özellikle paketlenmiş gıdalarda sık kullanılan potasyum sorbat, yüksek tansiyon riskini yüzde 39 oranında artırırken, sodyum nitrit yüzde 16, sitrik asit ise yüzde 25 artışla ilişkilendirildi.

Kalp-damar hastalıkları açısından bakıldığında, gıda katkı maddesi olarak kullanılan askorbik asidin (E300) riski yüzde 15 yükselttiği görüldü.

‘C VİTAMİNİ BİLE SORUNLU’

Çalışmada dikkat çeken bulgulardan biri, doğal kaynaklardan alınan C vitamininin aksine, gıda katkı maddesi olarak kullanılan askorbik asidin olumsuz etki göstermesi oldu.

Meyve ve sebzelerden alınan C vitamini genellikle kalp sağlığına faydalı kabul edilirken, işlenmiş gıdalardaki sentetik formu riski artırabiliyor.

Katılımcıların diyetlerinde en sık rastlanan koruyucular arasında sitrik asit (yüzde91’in üzerinde), askorbik asit ve sülfitler yer aldı. İşlenmiş et ürünlerinde yaygın olan sodyum nitrit ise katılımcıların yüzde 73’ünün beslenmesinde tespit edildi.

Bu çalışmanın özellikle sık işlenmiş ve paketlenmiş gıda tüketenler için etiket okumanın önemini tekrar ortaya koyduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, bulguların gıda endüstrisi ve düzenleyici kurumlar tarafından dikkate alınması gerektiğini söylüyor.

