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Svitolina, ABD Açık'ta yarı finalde

- Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, yarı finale çıkan ilk isim oldu

03 Eylül 2019 Salı 22:52
Svitolina, ABD Açık'ta yarı finalde


İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.

Svitolina yarı finalde, Serena Williams ile Qiang Wang karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 22:52
  1. ABD Açık
  2. Elina Svitolina
  3. Qiang Wang
  4. Serena Williams
  5. tenis

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