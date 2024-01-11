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Spor Sven-Göran'dan kötü haber
Spor

Sven-Göran'dan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-01-11 11:05:00 -
Sven-Göran'dan kötü haber

Kariyerine UEFA Kupası başta olmak üzere birçok kupa sığdıran efsane teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı.

İsveç radyosu P1'e konuşan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla." ifadelerini kullandı.

Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün." diye konuştu.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

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