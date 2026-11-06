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Otomotiv
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Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, İzmit'te üretmeye başladığı IONIQ 3 modeli için üç ay ertelemeli taşıt kredisi ile satışa başlayacağını duyurdu.

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Foto - Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB Cetelem işbirliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, IONIQ 3 satın almak isteyen tüketicilere farklı finansman seçenekleri sunuluyor.

#2
Foto - Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

Kampanyada, tüm vade ve tutarlardaki üç ay ertelemeli taşıt kredilerinde yüzde 3,19'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

#3
Foto - Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

Modele yönelik finansman seçeneğiyle tüketicilerin kredi ödemelerini üç ay erteleyerek, satın alma süreçlerini ödeme planlarına göre şekillendirmesine imkan tanınıyor.

#4
Foto - Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

IONIQ 3'ün Select Standart Menzil 107,8 kW versiyonunun azami kampanyalı satış fiyatı, 1 milyon 799 bin lira olarak belirlendi. Kredi tahsis koşullarına bağlı olarak sunulan kampanya, stoklarla sınırlı olacak.

#5
Foto - Türkiye'de üretime geçti: 3 ay erteleme imkanıyla satışa başladı!

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen IONIQ 3, markanın tamamen elektrikli ürün gamında yer alıyor.

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