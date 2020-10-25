Suzuki'nin hibrit atağı "Swift" ile başladı

İSTANBUL (AA) - Suzuki, ürün ailesinin en sevilen modellerinden Swift'in hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, Suzuki, en sevilen modeli Swift’in hibrit versiyonu ile Türkiye’deki hibrit otomobil modelleri arasında fark yaratmayı hedefliyor.

2017 yılında yollara çıkan ve günümüze değin 119 ülkede 745 bin adedin üzerinde satılan üçüncü nesil Swift'in, 2020 model yılı yenilenmesi kapsamında devreye alınan versiyonu Swift Hibrit, Türkiye'de de satışa sunulmaya başlandı.

Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasında en önde konumlanıyor.

İçten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü (ISG), marş anında, kalkış esnasında ve torka ihtiyaç olduğu zaman devreye alınıyor. Böylelikle benzinli Swift'e oranla Swift Hibrit, şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlarken, egzoz atıklarının azalması ve plug-in teknolojisine göre daha uygun fiyatlı olması avantajlarını beraberinde getiriyor.

Swift Hibrit; GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle Türkiye'de satışa sunulurken, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleri gibi öne çıkan özellikleriyle dikkati çekiyor.

Üçüncü nesil Swift'in 2020 model yılı için yenilenmesi kapsamında devreye alınan 12V'lik Suzuki hibrit, zenginleşen donanım seviyeleri, üstün güvenlik fonksiyonları, teknolojik özellikleri ve 216 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarıyla hibrit otomobiller arasında öne çıkıyor.







