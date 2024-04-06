Suzuki nisan ayı kampanya fiyatlarını duyurdu! Kapanın elinde kalıyor!

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen, sağlamlık ve dayanıklılığıyla öne çıkan modellerinde üstün yol tutuşu konfor ve güvenlik ile birleştiren Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere nisan ayına özel, iddialı satın alma seçeneklerini devreye aldı. Suzuki, nisan ayı boyunca birbirinden iddialı modellerinde avantajlı kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor.

Üstün Japon teknolojisi ve güvenliği ile fark yaratan Suzuki modellerinden zengin donanım özelliklerinin yanında düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan Swift Hibrit için 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Sınırlı sayıdaki 2023 model Suzuki Swift modelleri için yüzde 0,99 faizli kredi avantajından faydalanılmaması durumunda geçerli başlangıç fiyatı 998.000 TL olarak belirlendi. Hibrit B hatchback segmentinin en çok tercih edilen modeli Swift hem GL Techno hem GLX Premium versiyonlarında 20 bin TL farkla çift renkli olarak tercih edilebiliyor.

Suzuki’den tüm SUV modellerde 70.000 TL takas desteği

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliği, yüksek performans, AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve en güncel güvenlik donanımlarıyla bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit, aynı anda kullanılabilen 70.000 TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Suzuki, 2024 model giriş seviyesi S-Cross Hibrit GL Elegance için nisan ayı takas destekli anahtar teslim fiyatını 1.544.000 TL olarak duyurdu.

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AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart olarak sunulan üstün güvenlik donanımlarıyla segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit için 2024 model takas destekli başlangıç fiyatı 1.444.000 TL olarak belirlendi. Vitara modelleri, Nisan ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi ve 70 bin TL takas desteği fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor. Nisan ayına özel olarak kullanıcılar, 30.000 TL fiyat farkı ödeyerek araçlarını çift renkli tercih edebiliyor.

AllGrip teknolojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün sürüş yetenekleriyle kendinden her zaman söz ettiren Jimny modeline ise 70 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Sınırlı sayıda 2023 model Jimny için nisan ayına özel başlangıç fiyatı 1.678.000 TL olarak belirlendi.

Suzuki’den Garantim ON’da programı ile 10 yıla varan garanti!

“Suzuki’den Garantim ON”da Programı kapsamında, garanti süresi, aracın satın alındığı tarihten itibaren başlayan 3 yıllık temel üretici garanti süresinin sona ermesi durumunda başlıyor ve Doğan Trend Otomotiv Suzuki sahiplerine toplam 10 yıla varan bir onarım güvencesi sunuyor. Ayrıca “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, 10 yaşını veya 180.000 km’yi doldurmamış olan tüm 2016 ve sonrası Suzuki modellerini periyodik bakım için Suzuki Yetkili Servisleri’ne getirdiklerinde de programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.