“Suyumu Koruyorum Projesi” öğrencilerle buluşuyor

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan ’Suyumu Koruyorum Projesi’ne ilgi sürüyor.

Afyonkarahisar Merkez Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmeni Bircan Şahinkaya Acar ile Selçuklu İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Ayşegül Armağan’ın katıldığı etkinlikte çocuklara su bilinci aşılandı. Suyun arıtılmasından şehrin kullanımına sunulduğu ana kadar tüm aşamaları yerinde gören öğrenciler, bu konuda görsel bilgi sahibi oldu. Proje kapsamında öğrenciler hazırlanan animasyon filmi ile eğitimlerini tamamladı. Eğitim sonunda öğrencilere suyun koruyucusu katılım belgeleri ile içinde eğitici kitapların bulunduğu hediye paketleri verildi. Küresel ısınma ve artan nüfus ile birlikte azalan su kaynaklarının korunmasına vurgu yapılan ziyarette, öğrencilere; suyun bilinçli ve akılcı biçimde kullanılması gerektiği ve evlerinde su tasarrufuna dikkat etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin maskotu Afi ve yeni yol arkadaşı Susu da ziyaret boyunca öğrencileri eğlendirdi. Hem yeni bilgiler öğrenen hem de eğlenen öğrenciler, eğitim sonunda İçme Suyu Arıtma Tesisi personeline teşekkür etti.