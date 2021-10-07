Bu çalışma doğrultusunda da bugün damla sulamayla ekilmiş çeliğin hasadını yapacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, “Damla sulamada yüzde 50 tasarruf var. Bir dönümde ne kadar su harcıyorsanız yarısı kadar miktarla çeltik üretimini yapmak mümkün” diye konuştu. Pakdemirli, şunları ifade etti: “Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım. Su, bizim için çok kıymetli, hepimiz için çok kıymetli, o yüzden bundan sonra çeltik üretimini yavaş yavaş tamamen damla sulamaya geçirmemiz lazım. Bu projenin başka bir faydası daha var, sadece düz ve sulu arazilerde üretilmeyecek, su kısıtı çeltik ekim alanlarında artırmaya bir şekilde engel olmayacak.”