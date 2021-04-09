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Gündem Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili şok gerçek! Kaan Sarıaydın, 'Türkiye de katıldı' diyerek açıkladı
Gündem

Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili şok gerçek! Kaan Sarıaydın, 'Türkiye de katıldı' diyerek açıkladı

Stratejist Kaan Sarıaydın, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyle ilgili olarak dehşete düşüren açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:18:00 -

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mısır'da Süveyş Kanalı'nı kapatarak dünya ekonomisine büyük darbe vuran Evergreen gemisiyle ilgili şoke eden bir detayı kamuoyu ile paylaştı.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına konuk olan Kaan Sarıaydın, geminin içerisinde tekno silah olduğunu söyledi.

Sarıaydın, "Evergreen Konteynarlarında ikinci tekno silah vardı. Yani ikinci perde, iklim silahını ortaya çıkaracak madde vardı. Bill Gates var bu işin içerisinde. Akılalmaz şekilde toprak satın alıyor. Türkiye’den 56 bin dönüm toprak alıyor. Koronavirüs bitiyordu ve ikinci perde olarak iklim silahını ortaya atacaklardı. Bu projeye 30 sene hazırlandılar. Ve onlara bir tokat atıldı. Küreselcinin iklim kartı projesi bu engelleme ile çöktü. ‘Mart’tan sonra hani bir şey olmuyor? diyorlar. Oluyor kardeşim işte. Bu gemi neden o kadar orada kaldı? Komplolar değil, gerçekleri okumak lazım. Ulusalcıların, Küreselcilere yaptığı operasyonda Türkiye de yer aldı." dedi.

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