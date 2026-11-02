Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Kendine özgü tadı ve yapım aşamalarındaki titizliğiyle kentin gastronomi kültürünün önemli değerleri arasında bulunan peynir helvası, çiftliklerden temin edilen sütle başlayan uzun bir üretim sürecinin ardından tüketiciyle buluşuyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilen Üretici Berkan Gürkan, memleket sevgisi ve bu geleneksel lezzete duyduğu tutkuyla başladığı mesleğinde, eski usullere bağlı kalarak kaliteli üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. ÜRETİM SÜT TEDARİKİYLE BAŞLIYOR Peynir helvası üretiminin aşamalarını anlatan Berkan Gürkan, mesleğe başlamasında memleketine olan sevgisinin ve peynir helvasına duyduğu ilginin etkili olduğunu belirtti. Geleneksel lezzeti bozmadan, eski usullere bağlı kalarak üretim yapmak istediklerini ifade eden Gürkan, "Memleketimize olan sevgim, peynir helvasına olan aşkım beni bu mesleğe yöneltti. Peynir helvasını eski usullere göre, geleneksel lezzete sadık kalarak insanlara sunmak istedim. İlk başladığımız günden beri tek hedefimiz vardı: En kaliteli peynir helvasını sofralara getirmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.