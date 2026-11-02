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Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

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Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Tekirdağ’ın coğrafi işaretli lezzeti peynir helvası, geleneksel üretim yöntemleri ve ustaların yıllara dayanan tecrübesiyle sofralara ulaşmaya devam ediyor. Helva kıralı olarak gösterilen lentin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olan peynir helvası, hem geleneksel tarifini hem de lezzet mirasını gelecek nesillere taşıyor.

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Foto - Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Tekirdağ'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden peynir helvası, geleneksel üretim yöntemi ve ustaların emeğiyle sofralardaki yerini koruyor.

#2
Foto - Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Kendine özgü tadı ve yapım aşamalarındaki titizliğiyle kentin gastronomi kültürünün önemli değerleri arasında bulunan peynir helvası, çiftliklerden temin edilen sütle başlayan uzun bir üretim sürecinin ardından tüketiciyle buluşuyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilen Üretici Berkan Gürkan, memleket sevgisi ve bu geleneksel lezzete duyduğu tutkuyla başladığı mesleğinde, eski usullere bağlı kalarak kaliteli üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. ÜRETİM SÜT TEDARİKİYLE BAŞLIYOR Peynir helvası üretiminin aşamalarını anlatan Berkan Gürkan, mesleğe başlamasında memleketine olan sevgisinin ve peynir helvasına duyduğu ilginin etkili olduğunu belirtti. Geleneksel lezzeti bozmadan, eski usullere bağlı kalarak üretim yapmak istediklerini ifade eden Gürkan, "Memleketimize olan sevgim, peynir helvasına olan aşkım beni bu mesleğe yöneltti. Peynir helvasını eski usullere göre, geleneksel lezzete sadık kalarak insanlara sunmak istedim. İlk başladığımız günden beri tek hedefimiz vardı: En kaliteli peynir helvasını sofralara getirmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

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Foto - Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Üretimin ilk aşamasında peynirin hazırlandığını aktaran Gürkan, süt tedarikinin çiftliklerden yapıldığını söyledi. Sütü bir gün önceden temin ettiklerini belirten Gürkan, ertesi gün üretim alanına getirilen sütün teknelere boşaltıldığını ve belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra mayalama işlemine geçildiğini anlattı. Mayalamanın ardından peynirin kırıldığını ve teleme aşamasına getirildiğini kaydeden Gürkan, telemenin çökmesinin ardından suyunun alındığını, yeniden kırma ve süzme işlemlerinden geçirildiğini ifade etti. Suyu süzülen peynirlerin daha sonra kovalar yardımıyla üretim tencerelerine taşındığını dile getirdi. KAZANLARDA KIVAMINI BULUYOR Peynir helvasının hazırlanmasında geleneksel yöntemlerin uygulandığını belirten Gürkan, süzülen peynirlerin tencerelerde belirli bir kıvama gelene kadar kaynatıldığını söyledi. Bu aşamadan sonra diğer malzemelerin yavaş yavaş eklendiğini ve karışımın sürekli karıştırılarak istenilen kıvama getirildiğini aktaran Gürkan, hazırlanan karışımın daha sonra büyük üretim kazanına alındığını kaydetti.

#4
Foto - Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Kazanlarda yaklaşık yarım saat ile 1 saat arasında karıştırılan karışıma son aşamada şeker ilave edildiğini belirten Gürkan, böylece peynir helvasının kendine özgü kıvamına ulaştığını ifade etti. Üretimin tamamlanmasının ardından peynir helvasının kürekler yardımıyla uygun kaplara alındığını anlatan Gürkan, buradan paketleme bölümüne gönderilen ürünlerin tüketiciye sunulmak üzere hazırlandığını söyledi. "BU LEZZETİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ" Tekirdağ peynir helvasının kentin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gürkan, coğrafi işaret tescilli bu lezzetin yalnızca bir tatlı olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel ve gastronomik mirasının bir parçası olduğunu dile getirdi. Peynir helvasının Tekirdağ'ın bereketli topraklarını, süt ürünleri zenginliğini ve ustalık emeğini bir araya getirdiğini belirten Gürkan, geleneksel üretim kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

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Foto - Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Üretimin kolay olmadığını ve sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun bir emeğe dayandığını ifade eden Gürkan, mesleğin geleceğinin ustalığın ve kalitenin korunmasına bağlı olduğunu söyledi. Gürkan, "Gençlerimize, gelecek nesillere bu lezzeti doğru aktarmak, kentin mutfak kültürünü canlı tutmak ve bu mirası yaşatmak açısından peynir helvası Tekirdağ'ımız için büyük önem taşıyor. Üretim yapmak, hele ki geleneksel bir lezzeti yaşatmak kolay değil. Tabii ki erken saatlerde başlayan yoğun bir emek var. Bu mesleğin geleceği, ustalığın ve kalitenin korunmasına bağlı. Gençlerimize bu işin inceliklerini öğretip mesleği sevdirebilirsek, Tekirdağ peynir helvası nesiller boyu sofralarda yerini almaya devam edecektir" dedi. Gürkan, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli bu eşsiz lezzetini deneyimlemek isteyen tüm tatlı severleri kente davet etti.

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