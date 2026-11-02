Tekirdağ’ın meşhur tatlısının sırrı ortaya çıktı: Helva kralı... Yaptılar: Bakın nasıl hazırlanıyor

Üretimin kolay olmadığını ve sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun bir emeğe dayandığını ifade eden Gürkan, mesleğin geleceğinin ustalığın ve kalitenin korunmasına bağlı olduğunu söyledi. Gürkan, "Gençlerimize, gelecek nesillere bu lezzeti doğru aktarmak, kentin mutfak kültürünü canlı tutmak ve bu mirası yaşatmak açısından peynir helvası Tekirdağ'ımız için büyük önem taşıyor. Üretim yapmak, hele ki geleneksel bir lezzeti yaşatmak kolay değil. Tabii ki erken saatlerde başlayan yoğun bir emek var. Bu mesleğin geleceği, ustalığın ve kalitenin korunmasına bağlı. Gençlerimize bu işin inceliklerini öğretip mesleği sevdirebilirsek, Tekirdağ peynir helvası nesiller boyu sofralarda yerini almaya devam edecektir" dedi. Gürkan, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli bu eşsiz lezzetini deneyimlemek isteyen tüm tatlı severleri kente davet etti.