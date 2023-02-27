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Dünya Süveyş kanalı iddiası Sisi'yi çıldırttı
Dünya

Süveyş kanalı iddiası Sisi'yi çıldırttı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, sosyal medya platformu Twitter'da yapılan bir paylaşımda "Süveyş Kanalı'nın işletmesinin 99 yıllığına yabancı bir şirkete satıldığı" yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 07:24:00 -
Süveyş kanalı iddiası Sisi'yi çıldırttı

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Sisi, Sina Yarımadası Kalkınma ve Yeniden İmar Planı ile ilgili İsmailiyye ilinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Sisi, "Devlet, anormal bir şekilde yalan, iftira ve söylentilerle hedef alınıyor. Bunlardan sonuncusu üç haftadır gündemde olan Süveyş Kanalı'nın bir trilyon dolara başka bir şirkete satıldığı iddiasıydı." ifadesini kullandı.

Sina Yarımadası'yla ilgili de konuşan Sisi, halkın yaşamını etkileyen terörün sona ermesinin ardından Sina'da kalkınma alanında ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Sisi, Sina'yı kalkındırma planının devlete maliyetinin 40 ile 50 milyar dolar arasında olduğunu kaydetti.

Terörle mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Sisi, "Terör, topraklarımızın değerli bir parçasını elimizden almayı amaçlıyordu." ifadesini kullandı.
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Twitter'da yapılan bir paylaşımda, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın işletme haklarının yabancı bir şirkete 99 yıllığına devredildiğine ilişkin 94 sayfalık, altında ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başbakan Mustafa Medbuli'nin imzalarının olduğu bir belge yayınlanmıştı.

Belgeyi paylaşanlar arasında Mısır asıllı ABD'de yaşayan akademisyen ve iş adamı Mahmud Vehbe de vardı. Belge, daha önce İsrailli gazeteci Edy Cohen tarafından da paylaşılmıştı.

Sahte olduğu belirtilen imzalı ve mühürlü 94 sayfalık belge, Süveyş Kanalı'nın işletme hakkının merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası bir konsorsiyuma 99 yıllığına devredildiğine ilişkin anlaşma detaylarını içeriyordu.

Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Usame Rebia, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kanalın işletme hakkının yabancı bir şirkete 99 yıllığına verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylemişti.

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