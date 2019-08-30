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Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

Memur ve emeklileri ilgilendiren Toplu Sözleşme sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun belirlediği zam oranlarına tepki gösteren Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “maaş zammı süreci bitti ve ortaya maalesef dört dörtlük bir hayal kırıklığı çıktı.” diye konuştu.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:34
Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), memur maaşlarına yapılan zam ile ilgili hükümete tepki gösterdi. Öğ-Der Başkanı Hamdi Sürücü, zam oranlarının memur ve emekliler için tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Çarşı pazarın hali yüzde 50 zam diyor

Öğ-Der Başkanı Sürücü, “Memur ve emeklilere yönelik verilecek maaş zammı süreci bitti ve ortaya maalesef dört dörtlük bir hayal kırıklığı çıktı. Daha önce hükûmetin zam

teklifinin düşük olduğunu belirtip ‘Bu zam değil indirim’ demiştik. Maalesef çarşı pazarın hali şu an memur ve emekli için en az % 50 zam diyor. Ekonomik kriz varsa bundan çıkışın yolu da memura verilecek zamdan geçiyor. Çünkü zaten aldığı maaşla ancak temel ihtiyaçlarını karşılayan memurlar ve emekliler aldıkları parayla piyasayı canlandıracaklar tüketimi artırarak esnaf, tüccar ve çiftçinin cebine para girmesini sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

‘Ben ne dersem o olur’ yaklaşımı yanlıştır'

Toplu Sözleşme sürecinde zam teklifini kabul etmeyen yetkili sendikanın toplu sözleşme masasında elde ettiği kimi kazanımların kamu işverenin hakem heyetine verdiği tutanakta

belirtmemesini ‘memuru yok saymak’ olarak değerlendiren Başkan Sürücü, şöyle devam etti:

“ÖĞ-DER olarak bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Devletin milletin hizmetinde olması gerekirken,‘Ben ne dersem o olur.’ yanlışlığında kararlı olduğunu görüyoruz. Sendika aidatını devletin ödediği 11 kişilik hakem heyetinin pazarlık yapma yerine, yetkisiz ve etkisiz görüşmelerin yapıldığı ve tek taraflı kararların uygulamaya konduğu iyi kurgulanmış bir tiyatro iki seneliğine perdeyi kapatmıştır.”

 

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:34
  1. Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü
  2. toplu sözleşme

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  • KassamKassam15 dk önce
    Allah gözünüzü doyursun Bi işçinin en az iki katı maaş alıyorsunuz Bi işçinin yarısı kadar ezilmiyorsunuz. Nankör insanlar
  • Samimi Samimi 18 dk önce
    Sevgili akit nerede gil şeyleri haber yapiyorsunuz onun için gençliğin hepisi neredeyse öğretmen olmak istemiyor? Mu yapmasinlar yahu aldiklari maşlara bir baksinlar bir de askeri maşlara. Insaf........
  • Özgür Özgür 29 dk önce
    Esnaf ev sahibi ve sanayici, memur zammını baz alarak zam yapıyor, bunun dışında kar ve bütün döviz kurlarını, enflasyonu vs üstüne ekliyor. Sonuçta memur iki kat eziliyor. Sadece rabbimiz in bereketi geçimimizi sağlıyor. Ancak hükmet kendi ayağına sıkmaya pek meraklı, kışı büyük zorluklar bekliyor. Ak partiden çıkan iki parti, kış enflasyonu, Suriyeliler, birlikte hareket eden muhalefet, bir de CHP li büyükşehir belediyelerinin organizasyonları. Hiç değilse memuru yanına almalıydı...
  • SerkanSerkan42 dk önce
    Bu da hep solcularin,laiklerin,kılıçdaroğlunun ve CEHAPE nin suçu degil mi?

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