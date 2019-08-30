Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), memur maaşlarına yapılan zam ile ilgili hükümete tepki gösterdi. Öğ-Der Başkanı Hamdi Sürücü, zam oranlarının memur ve emekliler için tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Çarşı pazarın hali yüzde 50 zam diyor

Öğ-Der Başkanı Sürücü, “Memur ve emeklilere yönelik verilecek maaş zammı süreci bitti ve ortaya maalesef dört dörtlük bir hayal kırıklığı çıktı. Daha önce hükûmetin zam

teklifinin düşük olduğunu belirtip ‘Bu zam değil indirim’ demiştik. Maalesef çarşı pazarın hali şu an memur ve emekli için en az % 50 zam diyor. Ekonomik kriz varsa bundan çıkışın yolu da memura verilecek zamdan geçiyor. Çünkü zaten aldığı maaşla ancak temel ihtiyaçlarını karşılayan memurlar ve emekliler aldıkları parayla piyasayı canlandıracaklar tüketimi artırarak esnaf, tüccar ve çiftçinin cebine para girmesini sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

‘Ben ne dersem o olur’ yaklaşımı yanlıştır'

Toplu Sözleşme sürecinde zam teklifini kabul etmeyen yetkili sendikanın toplu sözleşme masasında elde ettiği kimi kazanımların kamu işverenin hakem heyetine verdiği tutanakta

belirtmemesini ‘memuru yok saymak’ olarak değerlendiren Başkan Sürücü, şöyle devam etti:

“ÖĞ-DER olarak bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Devletin milletin hizmetinde olması gerekirken,‘Ben ne dersem o olur.’ yanlışlığında kararlı olduğunu görüyoruz. Sendika aidatını devletin ödediği 11 kişilik hakem heyetinin pazarlık yapma yerine, yetkisiz ve etkisiz görüşmelerin yapıldığı ve tek taraflı kararların uygulamaya konduğu iyi kurgulanmış bir tiyatro iki seneliğine perdeyi kapatmıştır.”