Suud’tan ABD karşıtı Şeyh Ömer’e 10 yıl
Suudi Arabistan’da ABD karşıtı görüşleriyle bilinen ve 3 yıldır cezaevinde tutulan Şeyh Nasır el Ömer, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Nasır el Ömer hakkında 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğündeki Suudi yönetimi, birçok din adamını ve İslami alanda öne çıkan isimleri tutukladığı sürece tepki gösterin Nasır el Ömer’i 2018 Ağustos ayında gözaltına almıştı. El Ömer o tarihten itibaren hapiste bulunuyordu. 69 yaşındaki Suudi din adamı, Suud İslam Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde profesör olarak görev yapıyordu. 2005’te, ABD’ye karşı ifadeler içeren ders kitaplarının değiştirilmesine şiddetle karşı çıkan El Ömer, ayrıca Irak halkının ABD’ye karşı direnmesi yönünde verilen fetvaya imza koyan 26 din aliminden biriydi.