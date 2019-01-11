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'Suudilerle asla ticaret yapmayız' demişlerdi! Geri adım attılar

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudilere yaptırım kararı alan Belçika, geri adım attı.

11 Ocak 2019 Cuma 02:02
'Suudilerle asla ticaret yapmayız' demişlerdi! Geri adım attılar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan ile ticaret yapmayacağını açıklayan Belçika Flaman Hükümeti, geri adım atarak mart ayında Suudi Arabistan ile ticaret görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurdu.

“Arabistan ile hiçbir konuda ticaret yapmayacağım"

Belçika’nın Flaman Hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından aldığı Suudi Arabistan ile ticaret yapmama kararından geri adım attı. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Geert Bourgeois’un “Arabistan ile hiçbir konuda ticaret yapmayacağım. Bu sözümden emin olunuz” açıklamasına rağmen, mart ayında devlet kurumu olan Flaman Yatırım ve Ticaret (FIT) tarafından Suudi Arabistan’a ticaret gezisi düzenleneceği bildirildi.

Geri adım attı

Flaman Groen (Yeşiller) ve Sp.a (Sosyalist) Partisi söz konusu kararı eleştirerek, yapılması planlanan görüşmeyi kınadıklarını ifade etti. Flaman Yatırım ve Ticaret Kurumu Proje Sorumlusu Mohsin Abbas ise “Belçika, Avrupa veya BM'nin uyguladığı genel bir ambargo olmadığı ve silah ihraç etmediğimiz sürece konuya itiraz eden kimse yok. Bu nedenle Suudi Arabistan ile ticaret etmeye devam edeceğiz” sözleriyle görüşmeler konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 02:02
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. Belçika
  4. Cemal Kaşıkçı

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