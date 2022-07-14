Suudilerden petrol dilenen Biden fena sıkıştı! Prensle görünmek dahi istemiyor

Sabah gazetesi yazarları Mehmet Barlas ve Hasan Basri Yalçın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretlerini değerlendirdiler.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ABD Başkanı Biden önce İsrail'i sonra da Arap ülkelerini ziyaret edecek. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a sahip çıkarken Demokratlar Kaşıkçı'nın öldürülmesinde çok açık biçimde Suudileri suçlamıştı Ama petrol fiyatları ve ekonomik kriz, Demokratlara bu olayı unutturdu. Cumhuriyetçilerin seçimi kazanmasıyla birlikte ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinde duraklama dönemine girilmişti. Biden, Suudi Arabistan'da veliaht prensle de görüşüp petrol dilenecek."

Hasan Basri Yalçın ise şunları yazdı:

Biden'ın görev onayı düşebileceği kadar düştü. İkinci dönem için adaylığını koyacak olursa seçilmesinin neredeyse imkânsız olduğu söyleniyor. Hem kendi sağlığı iyi görünmüyor hem de yönetim becerilerinin sıkıntılı olduğu biliniyor.

Küresel ekonomik sıkıntılar döneminde özellikle enerji fiyatları üzerinden de sert biçimde eleştiriliyor. Üzerine bir de skandallar patlak verince Biden için artık çok fazla hareket alanı kalmadı. Demokrat Parti'deki genel hava, Biden'dan bir an önce kurtulmak yönünde. Ancak Biden hâlâ ikinci dönem adaylıktan vazgeçmedi. Geçecek gibi de değil. Kimileri zaten oğlu üzerinden ortaya saçılan skandalların içeriden kurgulanmış bir komplo olduğunu söylüyor. Ne kadar doğrudur bilemeyiz, ama Biden için sıkıntı büyük.

Böylesi bir karmaşanın içerisinde Ortadoğu ziyaretine çıkıyor Biden. En önemli duraklar Mısır, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan. Ziyaretin gündeminde iki temel mesele var. Birincisi, İran'ın nükleer enerji arayışıyla alakalı. Ancak ABD'nin elinde bunun için bir plan olduğunu görmüyoruz. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara veya atılmayan adımlara bakarsanız bu ziyarette ABD'nin Arap ülkelerini motive etmekten öteye bir iş yapacağını sanmıyorum.

İkinci gündem maddesi daha acil ve öncelikli. Suudi Arabistan, petrol üretimini artırma konusunda ABD'nin beklentilerini uzun süredir yerine getirmiyor. Bu ziyaret bir anlamda Suudi Prensi ikna ziyaretidir. Enerji fiyatlarını düşürebilmek için Biden süratle Suud'un petrol üretimini artırmasını istiyor. Ancak bunun bir bedeli olacak. Dış politika söylemini liberal değerler üzerine oturtan Biden için bu ziyaret çok zor. Prensle fotoğraf vermek dahi istemiyor. Ama pek de başka çaresi yok.

Dahası bu ziyareti yaptığında bile Suud'u ikna edebileceğine dair garanti yok. Zaten ortada resmi bir anlaşma da yok. Suud önce ABD'nin bu adımı atmasını bekliyor. Sonrasında yeni talepleri bile olabilir.

İçerideki kıskaçtan kaçabilmek için Biden'ın özellikle petrol fiyatlarını aşağı doğru çekmeye ihtiyacı var. Ama çok da başarı vaat eden bir ziyaret olmadığını söyleyebilirim.