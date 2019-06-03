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Suudilerden Osmanlı’ya ağır hakaret!

Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacer-ül Esved’in 4 parçasının Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nde olması Suudileri delirtti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
Suudilerden Osmanlı’ya ağır hakaret!

Ana parçası Kâbe’de bulunan ve cennetten geldiğine inanılan Hacer-ül Esved'in 4 parçasının Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunması Suudileri çıldırttı. Suudiler sosyal medya hesaplarından Türk halkına ve Osmanlı’ya ağır hakaretlerde bulundu.

Anadolu ajansının, Kâbe’nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacer-ül Esved taşından zaman içinde kopan parçaların Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirilmesi haberini geçmesinin ardından, Suudiler sosyal medya hesaplarından Türk halkına, padişahlara ve Osmanlı’ya hakaret üstüne hakaret etti.

Çalındı iftiraları

Suudi Arabistan'daki sosyal medya kullanıcıları Hacer-ül Esved’in parçalarının Osmanlı tarafından ‘çalındığını’ ileri sürerek “Türk haydutlar, kutsal alanlara girdiklerini ve Hacer-ül Esved’in bir kısmını çaldıklarını itiraf ederek övünüyorlar” ifadelerini kullandılar. Suudi Prens Sattam bin Halid Al Saud ise bu yorumları onaylayarak skandal ifadeler kullandı ve “Gösterilen kibre bakın, camilerinize yerleştirdiğiniz çalıntı Hacer-ül Esved parçalarını sergilemekten gurur duyuyorsunuz. Karmatiler 22 yıl boyunca, Osmanlılar 500 yıl boyunca Hacer-ül Esved’i çaldılar” dedi.

Hacer-ül Esved’in hikâyesi

Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirilen ve Mimar Sinan tarafından Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne yerleştirilen altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor.

Hacer-ül Esved'in Türkiye'deki en büyük parçası Süleymaniye Külliyesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında, diğeri ise Edirne Eski Camisi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Hac ya da umreye gidenlerin en büyük arzusu olan Hacer-ül Esved'e dokunmak bu mekanlarda mümkün.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
  1. İstanbul
  2. Hacer-ül Esved
  3. Osmanlı Devleti
  4. Kanuni Sultan Süleyman
  5. Mimar Sinan
  6. Sokullu Mehmet Paşa Camisi
  7. Süleymaniye Külliyesi
  8. Edirne Eski Camisi
  9. Suudi Prens Sattam
  10. Kâbe
  11. sosyal medya

YORUM YAZ

  • müşriği kabe üstüne çıkaranlarmüşriği kabe üstüne çıkaranlar33 dk önce
    sudi nasipsizler, osmanlı sizi yüzyıllarca fitne ve zilletten korudu ancak size bir ümmet olmayı öğrenemeyip, soy sop ırk yemi ile sizi avlayan ingilizleri, ümmete tercih ettiniz.İşte bu tercihiniz nedeni ile zilletten ve esaretten kurtulamıyorsunuz.Varlığınız ümmet yerine kafirlere hizmet ediyor.Nasipsiz cahiller.Yazıklar olsun yazıklar olsun (ZAVALLI HALKINIZ HARİÇ) servet, makam ve mevki sahibi olanlarınız tümden MÜRAİ siniz.
  • ümitümit34 dk önce
    Daha durun bu besledikleriniz toz kondurmadınız kahraman ilan ettiniz Suriyeli Araplar20 yıl sonra PKK nın yerini alıp ana avrat küfredecek şimdiden ırza geçip tecavüz ediyorlar siz milletine düşman akit de bu haberleri görmezden gelin sadece Türkler sikti öldürdü deyip Türk milletine hakaret edin yerden yere vurun haber yapın
  • ahnetahnet38 dk önce
    Lawrencein tuvalet kagidi rezil ve karaktersiz yoneticiler, Mekkede Kabeye tepeden bakan Ingilz saat kulesinin, filidtin ve kudus davasina ihanetiniz harac ve kasikci cinayetleri, Yemeni atese atmanizin vebali sonunuzu hizlandirdi.... terorist isbirlikciniz BAE siz olmayacak tabi
  • receprecep40 dk önce
    çaldılarmıı? müslüman kardeşiyle yaptığı konuşmaya bak şer...fsiz...lerin osmanlı arap isyancıları kurtuluş savaşında neden astı bu yüzden batıyla bir oldular.
  • uyan dünya uyan dünya 47 dk önce
    suudlar sapıttı yahudileştiler başlarına büyük felaket gelecek bu şerefsiz yahudileşmiş suud prensliğinin
  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Bunlar Arabistan'a aitse neden geri vermiyoruz? Bizim ülkemize nasıl geldi bu parçalar? Biz İnglitere'den bize ait tarihi eserleri geri istedik verdiler, biz de adamlara ait olanları verebiliriz.

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