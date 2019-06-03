Suudilerden Osmanlı’ya ağır hakaret!

Ana parçası Kâbe’de bulunan ve cennetten geldiğine inanılan Hacer-ül Esved'in 4 parçasının Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunması Suudileri çıldırttı. Suudiler sosyal medya hesaplarından Türk halkına ve Osmanlı’ya ağır hakaretlerde bulundu.

Anadolu ajansının, Kâbe’nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacer-ül Esved taşından zaman içinde kopan parçaların Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirilmesi haberini geçmesinin ardından, Suudiler sosyal medya hesaplarından Türk halkına, padişahlara ve Osmanlı’ya hakaret üstüne hakaret etti.

Çalındı iftiraları

Suudi Arabistan'daki sosyal medya kullanıcıları Hacer-ül Esved’in parçalarının Osmanlı tarafından ‘çalındığını’ ileri sürerek “Türk haydutlar, kutsal alanlara girdiklerini ve Hacer-ül Esved’in bir kısmını çaldıklarını itiraf ederek övünüyorlar” ifadelerini kullandılar. Suudi Prens Sattam bin Halid Al Saud ise bu yorumları onaylayarak skandal ifadeler kullandı ve “Gösterilen kibre bakın, camilerinize yerleştirdiğiniz çalıntı Hacer-ül Esved parçalarını sergilemekten gurur duyuyorsunuz. Karmatiler 22 yıl boyunca, Osmanlılar 500 yıl boyunca Hacer-ül Esved’i çaldılar” dedi.

Hacer-ül Esved’in hikâyesi

Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirilen ve Mimar Sinan tarafından Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne yerleştirilen altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor.

Hacer-ül Esved'in Türkiye'deki en büyük parçası Süleymaniye Külliyesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında, diğeri ise Edirne Eski Camisi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Hac ya da umreye gidenlerin en büyük arzusu olan Hacer-ül Esved'e dokunmak bu mekanlarda mümkün.